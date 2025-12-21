扯！日本80多歲阿公露天公廁如廁 竟遭41歲陸男侵犯

日本發生一起頗為離奇的性侵案。日前，一名80多歲的日籍老翁在公共廁所內如廁時，竟遭一名41歲的大陸籍男子性侵。經警方調查，嫌犯近日已被逮捕。

根據日本《大分放送（OBSオンライン）》20日報導，一名41歲的大陸籍男子因涉嫌在日本大分縣公共廁所內性侵一名80多歲的老翁而遭逮捕。

據報導，這名因涉嫌非自願性行為被捕的41歲嫌犯楊男，為大分縣豐後大野市某公司任職的員工。警方表示，楊男於9月6日晚間8時左右，在大分縣一處露天公共廁所性侵一名80多歲的男子。這名80多歲的男子當時正在廁所如廁，隨後遭楊男強制性交。

這起案件在老翁向警方報案後才曝光。楊男在接受警方訊問時承認了相關指控，並表示「沒有錯」。

目前警方正在調查案發時的具體情況，包括兩名男子是否相識。

