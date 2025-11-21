扯！替代役男入營7H就溜回家 逃出成功嶺方式曝光

成功嶺傳出役男落跑事件！270梯次一名李姓替代役男，20日下午2點報到，晚上9點多填資料發服裝時，藉口要上廁所跑掉，直到凌晨2點多，家屬反應他已回家，才知道這人成功逃出兵營，並返回老家休息，引發網路熱烈討論。

270梯次，88年次的李姓替代役男，20日下午2點報到，晚上9點多填資料發服裝時，表示想要上廁所，幹部帶他去廁所，不料他卻藉機離開，幹部發現後趕緊滿營區找人也聯繫家屬，凌晨兩點多，家屬說他已經回家，但疑似因為適應不良，情緒很不穩。

役男20日下午兩點報到，晚上稱要去廁所趁機逃出營區。圖／台視新聞

戒備深嚴的軍營，怎麼會讓人跑掉卻不知道，一度傳出他是開連長的車離開，但役政署強調訓練班內沒有幹部車子遺失，結果慘遭轄區的分局打臉，警方表示接獲官兵報案，營區內有自小客車遭竊，且該名官兵就是連長。

役男偷車後，利用車上證件離開營區。圖／台視新聞

最後軍方才證實，該名役男偷車後利用車上證件離開營區。一個第一天報到的替代役男，進到成功嶺之後7小時後就逃兵，讓民眾也忍不住搖頭，直呼管理太鬆散。

