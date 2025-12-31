扯！林沛祥發文喊支持國防 秀13芒星國旗

▲林沛祥發文喊支持國防，配圖秀「不對稱13芒星」國旗。（圖／翻攝自林沛祥臉書）

[NOWnews今日新聞] 在中國解放軍昨日圍台軍演同時，立法院程序委員會藍白再度以人數優勢卡國防特別條例，藍委林沛祥事後特別發文強調支持國防，問題不只在預算，更在執政的態度，批評總統賴清德選擇不溝通，不斷對在野黨扣紅帽子、貼標籤，「認真、負責地審查預算，才是對國家、對軍人最基本的尊重」，但透過AI製圖所貼出與國旗合影，竟貼出「不對稱13芒星」國旗的離譜錯誤。

藍白昨日以人數優勢五度卡國防特別條例，對此林沛祥特別發文說明，第一是當然支持國防，也支持合理的國防預算，要求總統到立法院進行國情報告，「遺憾的是，賴清德總統至今仍不願意到立法院面對說明」；其次說明提出的預算應該有實質內容，而不是一張空白支票。

廣告 廣告

第三，買裝備很重要，但更重要的是保家衛國的軍人，今年6月立法院通過《軍人待遇條例》修正案，替軍人加薪。法律已經通過，行政院卻選擇不編列預算、不公佈已立法三讀的制度。

第四，問題不只在預算，更在執政的態度。面對質疑，總統選擇不溝通，不斷對在野黨扣紅帽子、貼標籤，把依法監督預算，說成是在扯台灣國防的後腿，展現出執政的傲慢，而不是負責，這樣的作法，只會製造對立、撕裂社會而已。

林沛祥強調，支持國防，也尊敬軍人的付出。認真、負責地審查預算，才是對國家、對軍人最基本的尊重，更是立法委員無可迴避的職責，但透過AI製圖所貼出與國旗合影，國旗竟出現「不對稱13芒星」的離譜錯誤。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白再擋國防條例、總預算 行政院：怠行職務、忽視國家國人利益

藍五度擋國防條例 張景森：國民黨2026發訃聞、2028辦告別式

快訊／藍白5度封殺1.25兆國防預算 綠委譴責：舔共賣台