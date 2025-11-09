扯！桌球賽遭「強制喊卡」辦開幕式 主辦方致歉：第一次.沒經驗

桃園一場桌球比賽，比到一半現場突然宣布暫停，原因是要進行開幕儀式，讓選手及家長們難以接受。有家長直言，會影響比賽局勢，對此，主辦單位緊急致歉，表示第一次辦比賽比較沒經驗，過程中的不足請大家多多包涵。

比賽到一半遭喊卡，原因竟是要開幕式。圖／翻攝自Threads@sblack5492

桃園這一場桌球比賽，比到一半被喊暫停，原來是為了要舉辦開幕式，誇張狀況讓家長不滿，在社群發文抱怨，貼文曝光後更引發熱議。有網友直言，「球員進入狀態越打越順手，叫他回去休息，再出來打，整個狀態就不對了」、「萬一這時候剛好得分，要怎麼算呢」，認為應該讓選手把當局打完。

實際查詢賽程時間表，確實開幕式時間訂在比賽與比賽之間，就在上午11點鐘，當時大會裁判長表示，比賽已經有延遲，開幕時間也延後10分鐘，沒辦法完全等到比賽完畢再舉行。

台灣區電動屠宰工業同業公會發出致歉聲明。圖／台視新聞

主辦單位台灣區電動屠宰工業同業公會致歉表示，第一次辦比賽較沒經驗，以後會注意改善，也強調活動是以娛樂性質為主，過程中的不足請多包涵。儘管主辦單位致歉，但還是引發家長和選手議論。

桃園／綜合報導 責任編輯／網路中心

