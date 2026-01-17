即時中心／徐子為報導



民眾黨籍桃園市議員候選人林晏良的廣告看板，竟擋住行人號誌，桃園市政府建管處長莊敬權到場查看，確認是未經申請、逕自設立的違規廣告物，結果被民眾與網友痛批「無良」、「良心被狗啃了？」，嚴重影響交通安全，今（17）天市府中午已派員施工，約下午1點左右拆除。





網紅四叉貓在社群平台Threads上指控，位於桃園市八德區大明街的林晏良廣告看板，竟把行人號誌整個遮住，再挖小洞透光，從照片中可見看板寫著「八德區議員新選擇 唯一支持林晏良」，並在「良」字一處，挖洞露出行人號誌，但大型看板完全擋住紅綠燈桿，僅看板上方露出紅黃綠三色號誌，遠看會以為無號誌，部分角度也會被擋住視線。



消息曝光後，網友紛紛留言批評「太扯了吧，連行人號誌都遮掉」、「這已違規了吧」、「這地方可以掛廣告看板嗎？」、「擋到視線，超級危險」、「根本就是無良」。



莊敬權到場查看，確認是未經申請、逕自設立的違規廣告物，建管處中午已派人施工，約下午1點左右拆除。他說，依桃市規定，設廣告物須先向市府申請，且不得有遮蔽交通號誌、標誌等設施，若違反則限期改善，屆期未改善者可處3000元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，必要時可強制拆除。



此外，林晏良也有廣告布條掛在國道二號橋下籃球場圍籬，也違反規定。



對此，林晏良撇清，稱這些競選看板都是熱心支持者自發做的，儘管他很感謝，但他也無法接受違規，已連絡廠商施工，今天會儘速拆除、改善。

廣告 廣告













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／扯！民眾黨逕自掛看板未申請還「擋住行人號誌」 下場出爐了

更多民視新聞報導

藍白突「鬼轉放行718億」 他怒揭「誇張行徑」開轟！

台美投資MOU被藍白唱衰？林楚茵怒嗆「1件事」

陳其邁合體「超人力霸王」畫面曝！本尊海巡讚：太帥了

