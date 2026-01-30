扯！澳洲已婚女老師懷孕產子 生父竟是12歲學生

一名老師懷孕生子。（示意圖／翻攝自pixabay）





校園原本應該是保護學子、孕育知識的安全地帶，但西澳州近期卻爆出一起挑戰倫理與法律底線的醜聞，一名女老師竟然與年僅12歲的國中生發生關係，甚至懷孕生子。這起案件近期在法庭上有重大進展，涉案女老師不僅承認多項指控，她後續也因此懷孕誕下一子。

面對多項指控女老師當庭全部認罪

根據《Australian Broadcasting Corporation-ABC News》報導，來自珀斯南部曼杜拉（Mandurah）的33歲女老師奈美，近期正式對法庭承認了多項針對未成年學生的性侵指控。她在最初被控4項罪名的基礎上，近期又增加了11項指控，而她對總計15項的罪名全部認罪。這些罪行發生在2024年8月至去年12月之間，有近半年的時間，對象竟是當時年僅12歲的同校男學生，指控內容包含持續與未滿16歲兒童發生性行為、持有兒童剝削材料以及對13歲以下兒童進行猥褻行為等。

警方證實新生嬰兒生父是學生

這起案件最讓人震驚的是，女老師性侵學生後生下了一個孩子，澳洲警方日前對外證實，經過調查比對，女老師所產下的新生兒的父親，正是被她性侵的男學生。案發時，男童只有12歲，正值身心尚未成熟的成長階段，卻被迫捲入不當關係，甚至在未成年之際就成為父親，掀起社會關注。

法官考量健康狀況批准保釋但限制接觸

女老師的律師在法庭上表示，由於當事人剛生產完且有特定的健康問題，因此要求延長保釋期限，並提交了醫生證明，法官最終批准了這項保釋申請，但附帶嚴格的條件，女老師除了可以照料自己剛出生的嬰兒外，禁止在無人監管的情況下接觸任何其他兒童。法官語氣嚴厲地警告她，一旦違反任何保釋條件，將會陷入非常困難且危險的處境，目前全案仍持續審理中。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

