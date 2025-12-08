扯！父母縱容獨子猥褻、性侵3女兒 竟要受害女兒「吞下去」作偽證

北部一名高中女生遭親哥性侵，經師長了解才揪出背後真相。取自pexels



竟有這種父母！北部一名男子多年來屢次猥褻、侵犯胞姊和2名妹妹，但是身為父母卻並未能公平對待兒女，甚至要妹妹們離哥哥遠一點，其中一位受害女兒多次遭哥哥性侵，甚至還被父母要求「吞下去」作偽證，不要讓哥哥坐牢，受害女兒因憂鬱向學校請假，終於與教官談話時才吐露家族中「不能說的秘密」。法院審理時，相關證詞與資料證明這名男子確實對妹妹伸出狼爪，遭判刑3年6月。另外，男子又因違反保護令罪，處4月徒刑。

父母早就知情 要女兒「離哥哥遠一點」

檢警調查發現，2023年3月間，這名男子返家性侵獨自在書房玩電腦的就讀高中的胞妹，師長發現異狀，才將全案曝光。

受害女高中生偵查時表示，當晚哥哥進房內對她上下其手，她想起小學4年級被哥哥侵犯時，爸媽當時僅說「離哥哥遠一點」。受害女高中生當時心灰意冷，因此覺得家人不會再管這件事，所以當下希望快點結束，女高中生用肢體拒絕哥哥，但他使用蠻力硬上，甚至將體液留在身上才離去。

這名男子到案矢口否認犯行，辯稱未摸胞妹胸部、性侵。另外辯護人也表示，並未採集到相關證據，只有受害人的指控難以定罪。

檢警查出，這名男子早有多起性侵親姊妹的紀錄，他於2015至2019年間，對姊姊、2名妹妹都有通報妨害性自主之家庭暴力行為。另外，法院審理時，另一名也遭哥哥猥褻的妹妹也指控，姊姊案件發生後，母親希望姊姊作偽證，避免哥哥坐牢。

法官更查看受害女高中生的心理諮商狀況，她吐露未主動告知父母親或姊妹遭性侵，甚至認為她獨自承受就好。原因就是整個家族重男輕女，哥哥在家族占有重要地位，對家庭有貢獻，若揭發此事，擔心哥哥會受司法處罰，也擔心祖父知悉此事後，恐會影響健康。

法官最終以證人證詞及驗傷報告，認定男子性侵胞妹，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判4年6月徒刑；至於違反保護令，被判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

