扯！ 特斯拉停騎樓被撞凹 恍惚男車門沒關就肇逃

一輛銀色轎車在駛入巷道時狀況百出，先是擦撞大樓花圃，隨後竟加速爆衝，猛力撞上停在騎樓的藍色特斯拉。（圖／東森新聞）





台中發生一起離譜的肇事逃逸案件。一輛銀色轎車在駛入巷道時狀況百出，先是擦撞大樓花圃，隨後竟加速暴衝，猛力撞上停在騎樓的藍色特斯拉。肇事駕駛下車後神情恍惚，不僅未查看被撞車輛的受損情形，反而只顧檢查自己車尾狀況，隨後竟在車門未完全關妥的情況下，直接踩油門逃離現場。



特斯拉車主表示，當時正在家中用餐，接獲熱心義交與鄰居急促敲門通報才驚覺愛車遭殃。經檢視，特斯拉車頭嚴重凹陷、車牌掉落且佈滿刮痕，維修費初估高達七至八萬元，且需耗時一至兩個月才能修復。車主調閱監視器後，見肇事者倒車與行駛路徑極不尋常，強烈懷疑對方涉及酒駕或毒駕。

廣告

警方介入調查後迅速掌握車主身分，查出當時駕駛為車主的55歲妹婿。針對肇事逃逸的行為，該名男子向警方供稱，當時是因為身體極度不適，急著趕往醫院就醫，才會未留在現場處理事故就先行離開。



警方指出，針對駕駛離開現場的行為，將依法處以新台幣一千元至三千元罰鍰，並吊扣駕照一至三個月。儘管肇事者以身體不適為由解釋，但面對高昂的修繕費用與長時間無車可用的不便，特斯拉車主強調，無論對方理由為何，對於這起無妄之災絕對會求償到底。

