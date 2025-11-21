扯！男毒駕手握「喪屍煙彈」昏睡路口1小時

品唾液快篩正式上路，只要3-6分鐘，就能測出是否有吸毒。（圖／東森新聞）





日前桃園一名駕駛，大白天昏睡在馬路口1個多小時，被警方攔查叫醒後，發現他手中握有電子煙，一查果然是毒品喪屍煙彈。尤其毒品唾液快篩正式上路，只要3到6分鐘就能測出是否有吸毒，一天下來全台抓了5件。

大哥請問是要蛤幾次？手上握著電子煙，竟然就在馬路口昏睡，被員警叫醒，裝鎮定還嘴硬。員警vs.嫌犯：「（你有沒有吸毒），你可以驗，（你怎麼睡那麼久？睡了一個小時你知道嗎），昏倒了。」

說是和朋友狂歡到早上，回家路上才會擋不住睡意，不過賣擱騙！員警帶回警局一驗，這就是毒品喪屍煙彈。尤其毒駕上路頻頻發生，過去驗尿要兩週，如今不用再等那麼久，毒品唾液快篩上路，6分鐘見真章。

廣告 廣告

員警vs.嫌犯：「來，你過來看一下齁，這全新的，他這要等10分鐘才準。」

員警臨檢車輛，發現駕駛怪怪的，或是車禍肇事、車上有毒品，只要拿出這罐，就能測出你說的沒有，到底是真是假。

員警vs.嫌犯：「這電子煙啊，正常的電子煙，（現在電子煙沒有正常的），你可以抽抽看。」

就是這麼快狠準，新制上路第一天，光是北市就有3人落入法網。第三中隊長朱浩瑜：「台北市政府保安警察大隊，114年11月20日以毒品唾液快篩取締毒駕3件，3名嫌犯均依道路交通管理處罰條例製單取締及毒品危害防制條例，移送轄區分局接續偵辦。」

同樣在高雄，也有騎士因為手部疑似有施打毒品痕跡，被員警要求快篩，果然呈現海洛因毒品陽性。吸毒害人又害己，推出新的執法利器，讓毒犯無所遁形。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

國1嚴重車禍！小貨車輪胎脫落害追撞 大貨車駕駛慘死

獨家／釣魚方式偷香油錢得手2千 廟方改造油錢箱防賊

獨家／董事長退休愛上晨跑 竟在河濱4度被「車」撞

