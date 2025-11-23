扯！ 男跳入鐵道閒晃20分鐘.2火車延誤 鐵路法裁處

新北市 / 綜合報導

今天上午9點多，新北樹林火車站傳出有人跳下鐵軌，還在軌道上閒晃將近20分鐘，警方獲報後立刻將人帶回，而一開始台鐵公司接獲通報，是疑似有鐵道迷闖進來想要拍照，後續警方調查才發現，男子身上並沒有相機，甚至也不願意透露闖入軌道的動機，最後被依違反鐵路法遭到裁處，這次事件也造成台鐵2班車次遭到延誤。

白衣男子走在月台上，卻越走越靠邊，接著加速從月台一躍而下跳進軌道，目擊民眾，目擊民眾說：「(我在七堵有遇到啊)，這這...害我不知道要拍什麼你知道嗎，你看，京急(電車)在那邊，人就...，人就直接這樣走啊。」原本在拍攝電車的民眾，無意間拍下男子跨越鐵軌的畫面，嚇了好大一跳，他不顧鐵軌上還有列車正在行駛，大膽跨越好幾道鐵軌，民眾見狀通報站務人員，疑似有鐵道迷跑到鐵軌上，警方也在第一時間出動。

這名闖入鐵軌的男子，後續被員警架著帶回派出所，要釐清事發經過，記者張權說：「這名男子，一路走到月台最南側，無視這面，禁止通行的告示牌，接著進入到，鐵軌範圍。」

誇張跳軌事件，發生在早上新北市樹林火車站，30歲黃姓男子，九點的時候侵入軌道，還沿著鐵軌往南走600公尺，再返回月台過了10分鐘，鐵路警察獲報出發，在鐵軌上碰到，返回途中的黃姓男子，將他帶回派出所，初步判定，男子並不是鐵道攝影迷，而且身上也沒找到相機，但這次事件，造成兩班車次延誤。

鐵路警察局台北分局樹林派出所長曾聰義說：「因不明原因自行侵入軌道未受傷，全案調查後將依照，違反鐵路法第57條第2項函移，交通部鐵道局裁處。」根據鐵路法，57條第二項，行人不得侵入軌道，要是違反規定，可處1萬到5萬元罰鍰，所幸只有列車延誤，沒有造成更嚴重的意外，但誇張行為也讓所有乘客暴露在風險之中。

