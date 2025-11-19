扯！網紅赴日本「赤裸上身」站車頂跳艷舞 兩國網友砲轟籲吊銷護照

娛樂中心／綜合報導

Jack Papho 無視遊客存在，站車頂跳艷舞。（圖／翻攝自X@Asian Dawn4）

帕佛（Jack Papho）是泰國知名網紅，日前他發布一部在日本富士山觀光地區拍攝的影片，只見當時他赤裸上半身站上汽車的車頂，在上頭扭腰擺臀熱舞，不料此舉卻惹來泰國以及日本網友的砲轟，甚至還有網友呼籲吊銷護照。

根據泰國《民族報》報導，Jack Papho日前在社群中發佈車頂熱舞影片，從畫面中可以看到，帕佛將上半身的衣物脫下，露出大片肌膚站在一輛休旅車的車頂上，左右擺動身體，完全無視旁人的存在，由於當地是觀光地區，當下遊客來來去去，不少人也都被他的舉動吸引，紛紛拿出手機拍下。

消息傳開後，立刻引來大批網友批評，許多泰國網友都認為Jack Papho行為不當，直言他「有損泰國形象」，事後，Jack Papho妻子出面代為道歉，強調已要求他下架影片，但如今事件仍不斷發酵，不只有網友寫信給泰國外交部領事事務司司長，呼籲吊銷Jack Papho的護照，甚是還有人向日本政府喊話，希望可以禁止Jack Papho入境日本，表示應該要拒絕給予簽證。

