扯！網紅Meg聯名Pingu狂嫌「好噁」嫌棄臉全被拍 遭炎上急下架影片

記者林汝珊／台北報導

Meg與Pingu聯名，卻又面露嫌棄，引來粉絲不滿。（圖／翻攝自IG）

網紅Meg在IG跟YouTube分別有20萬和51萬粉絲追蹤，近日她推出人氣角色「Pingu企鵝家族」的聯名商品，不料影片中卻多次面露嫌棄直呼「好噁」、「最討厭的禽類」引來Pingu粉絲不滿，痛批她「一邊想賺錢、一邊嫌棄角色」。事後Meg也緊急下架影片並發長文道歉。

Meg自創服飾品牌近期與「Pingu企鵝家族」聯名推出商品，卻在開箱影片中多次流露對Pingu的厭惡情緒，直呼「最討厭的禽類」，引起粉絲怒火：「既然這麼討厭，為什麼要聯名？」、「想賺粉絲的錢，卻公然嫌棄角色，真的很不尊重」。

廣告 廣告

Meg發表聲明。（圖／翻攝自IG）

對此，Meg緊急下架影片，並發文表示自己過往創作習慣以較直白、帶玩笑與自嘲的方式表達，也曾公開提過對禽類的恐懼與排斥，原本是想用一種「Love-Hate、冤家式幽默」來分享合作心情，並非有意貶低或否定Pingu這個角色。不過網友認為全篇聲明沒有一句道歉，普遍不買單。

更多三立新聞網報導

金世正揹8公斤拍戲出事！姜泰伍裸身上陣「好委屈」原因曝光

戴立忍驚喜現身《大海浮夢》夏曼曝「相識內幕」：因一瓶威士忌

與西島秀俊異國戀！桂綸鎂「一家三口」紐約街頭溫馨畫面曝光

男神來了！李棟旭1月來台見面會「把粉絲當家人」全場都有禮細節曝光

