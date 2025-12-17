扯！美12m充氣聖誕老公公「半夜被A走」 業者崩潰：快還來

美國亞利桑那州傳出一起離奇竊案，一家經營超過25年的聖誕樹賣場，日前遭人闖入，並竊走一座高約12公尺、寬約6公尺的巨型充氣聖誕老人，消息曝光後引發當地譁然。

美國傳出充氣聖誕老公公被偷走。（示意圖／Pixabay）

綜合美媒報導，這起事件發生於13日深夜至14日清晨之間，業者指出，竊賊疑似剪破圍欄進入園區，將這座地標性裝飾放氣後拖離現場。業者表示，現場碎石地面留下明顯拖曳痕跡，顯示竊賊並非臨時起意，「從痕跡來看，他們是把聖誕老人放氣後，一路拖出去的，這不是一個人做得到的事。」

廣告 廣告

這座巨型充氣聖誕老人已陪伴賣場超過30年，是不少家庭拍照打卡的熱門地標，業者無奈地說，「大家都知道這裡是『聖誕老人的樹場』，我真的想問一句，誰會在聖誕節前偷走聖誕老人？」

業者認為，竊賊要完成這項行動並不容易，「我們4名員工當初花了不少力氣才把它架起來，偷走它一定需要很多人配合。」鳳凰城警方已介入調查此案，並呼籲若有民眾發現可疑人士或看見巨型充氣聖誕老人的行蹤，應立即通報。這起宛如電影情節的竊案，也讓不少網友諷刺直呼：「現實版的『鬼靈精』（Grinch）真的出現了。」

延伸閱讀

日職/先在亞洲職棒闖 讀賣巨人洋後援有望成下一位「海歸派」

MLB/運動家想趁低買入金河成 外媒推測「波拉斯說不要」

MLB/12強後返美陷低潮 美媒評林昱珉：動作奧運選手都難複製