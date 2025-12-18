扯！耶誕蛋糕誤用「塑膠巧克力」日133童吃下肚 下場曝光

記者簡浩正／綜合報導

扯！日本一間幼兒園近日發生130名幼童誤食塑膠巧克力的事件。京都某幼兒園一名職員為了在耶誕活動中與學生一同製作蛋糕，在網路訂購食材時，誤買外觀繽紛仿真的「工藝巧克力」，導致師生食用了該蛋糕。據了解，事後共有3名幼童返家後出現腹痛症狀，但是否與此次誤食事件有直接關聯，仍有待進一步確認。

根據日本讀賣電視台、TBS等媒體報導，京都府八幡市一家認證幼兒園發生意外，工作人員誤將一種名為「工藝巧克力」的氯乙烯材料淋在聖誕蛋糕上，並分發給了約130名兒童。這種人造裝飾巧克力是當天與其他糖果一起準備的，分裝在透明小袋中，分發給孩子們。這種氯乙烯巧克力通常作為「仿真糖果」出售。

廣告 廣告

報導指出，12月10日，京都府八幡市某幼兒園在製作聖誕蛋糕時誤將這種「人造巧克力」淋在了蛋糕上。 133名兒童和4名工作人員食用了蛋糕，在清理蛋糕時，園長等人才發現到這種巧克力不能食用，並聯繫了當地衛生健康中心。

幼稚園在事件發生隔天，立刻舉行家長會，向家長致歉。園長表示，未能事先確認該物品並非食品，導致園內孩童發生誤食異物的不當事件，已對此深刻反省。

據悉，幼兒園下單的網站將商品列為「假糖果」，但工作人員表示下單時對此並不知情。幼兒園表示將採取徹底措施，以防止此類事件再次發生。

更多三立新聞網報導

涼糕哥爆切糕「未戴口罩、口水猛噴」民眾檢舉食安疑慮 衛生局回應了

差點撞機！國泰航空誤闖跑道 空管化險為夷「結局曝光」

太幸運！好友相偕租地採礦竟「挖到15克拉巨鑽」鑑定師估出天價

公費肺鏈疫苗「將由20、21價取代」上路時間、適用對象曝

