中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗發生罕見離譜竊案！6日凌晨，竹南龍鳳漁港，有一艘重達1200公斤的漁船，一夜之間不翼而飛，船主趕緊po網協尋，並報警處理，在案發當天下午，有新竹的釣客表示在新月漁港附近草叢中，發現失竊漁船，目前警方已經鎖定這名偷船賊身分，全力查緝。

手電筒照的方向，一艘漁船，孤零零的躺在新竹新月漁港岸邊草叢裡，船主看到真的好無奈。苦笑之外，心理更是憤怒，因為這艘船應該在苗栗，不應該在這裡！

苗栗1.2噸漁船遭竊 竟在新竹新月漁港尋獲（圖／翻攝畫面）





竹南龍鳳漁港一艘整裝過膠筏，在6日凌晨，竟然不翼而飛，一艘長7公尺，寬2公尺，重達1200公斤，整艘船被偷運到相距24公里外，真得很離譜！

去年3月剛買回來，加上重新整理的費用大概80萬元，再過幾天就可以下水，但船卻在深夜，疑似被偷偷吊走，船主趕緊po網協尋，並報警處理，在當天下午，有來自新竹的釣客撥通電話，表示在新月漁港附近草叢中，似乎發現了失竊的漁船。

失竊船找到了，但船名已經被塗掉，警方調查還發現，案發當天，嫌犯甚至駕駛著偷來的漁船，在新月漁港附近水域活動，一度被海巡人員攔查，但他沒有停船，直接駛離現場，接著整艘船就被放置在草叢裡，被釣客發現才重見天日，





消失的漁船找到了! 遭棄置草叢中 新竹釣友眼尖尋獲（圖／民視新聞）





開著從新竹偷來的拖吊車，跑到苗栗偷船，又將偷來的漁船，放置在新竹的漁港附近，嫌犯犯案動機、作案過程究竟為何？還是一個問號，目前警方已經鎖定特定對象，全力追查中！

原文出處：扯！苗栗1.2噸漁船不翼而飛 竟在新竹新月漁港尋獲

