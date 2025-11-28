扯！蔡依林演唱會黃牛票喊價3倍 原價6990炒到1萬6850元引網怒

【緯來新聞網】流行音樂天后Jolin蔡依林將於2025年12月30日至2026年1月1日，在台北大巨蛋舉辦為期3天的「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026」。23日中午在KKTIX全面啟售，但由於湧入大量粉絲搶票，網站一度無法順利載入，主辦方超級圓頂則出面說明「受到網路攻擊」，配合刑事局調查中。日前社群平台Threads竟出現大量蔡依林演唱會門票，原價6990元的票漲到16850元，讓不少網友超氣憤喊要檢舉。

廣告 廣告

蔡依林演唱會一票難求。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林大巨蛋演唱會開賣當日，許多人反應根本買不到，訂單已成立卻因付款失敗而被取消，氣得讓歌迷們喊要售票平台、主辦方要負責。超級圓頂透過臉書發文表示：「針對11/23售票系統KKtix發生之蔡依林PLEASURE 臺北大巨蛋演唱會售票事故：1，超級圓頂對各方及經紀公司的意見及指教會虛心檢討，公司未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會將實施實名制售票。2，超級圓頂已要求KKtix提供因網路攻擊所引發當機事故之證據，並要求其配合刑事警察局之調查，以𨤳清事實。」

黃牛帳號明目張膽在賣。（圖／翻攝Threads）

不料售票風波未平，Threads上陸續出現「蔡依林演唱會票」黃牛貼文，貼文直接載明「給我日期、門票價格，我會報單張價格給你，基本上價格有高有低，會挑平均值給你，直接私訊就可以，大概價格換算就那樣，另外A區數量少，就不特地找，請自行找票溝通，主要買賣看台門票。」原價6990元的票價，換算人民幣和加上手續費後，單張竟飆至1萬6850元，有網友檢舉黃牛，但因其售票平台在中國，無法用台灣法規檢舉讓不少人超無奈。

黃牛帳號明目張膽在賣。（圖／翻攝Threads）

更多緯來新聞網報導

湯令山助攻成功 打造容祖兒〈九秒九〉成五台冠軍曲

中國男星網上找戲拍失蹤！疑遭拐去「KK園區」 泰移民局回應了