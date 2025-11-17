扯！藍中常委何鷹鹭「穿毛澤東」 抖音喊：肩負重任讓台灣早日回到祖國

記者陳思妤／台北報導

國民黨主席鄭麗文「我們都是中國人」等親中言論引起爭議，日前她又出席白色恐怖追悼活動，但活動追思對象竟包括「共諜」吳石，也引發討論。然而，國民黨中常委、中配何鷹鹭又被發現，近日在抖音上大談統一，還將毛澤東穿在身上，聲稱自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」。

在鄭麗文正式就任黨主席前，何鷹鹭10月31日在抖音身穿印有毛澤東的衣服高喊，自己老家是湖北恩施，她是苗族自治州土家族自治州女孩子，她沒有改變口音，因為她生在紅旗下、長在紅旗下，走到哪裡都不能忘本，自己家鄉聲音不能改變。

廣告 廣告

何鷹鹭還特別介紹自己身上的衣服，聲稱「這是毛主席教導我們要為人民服務」，所以她把為人民服務這個宗旨帶回台灣，經常要把它穿上為台灣人民服務，「也多宣導我們祖國的誠意、善意」。她說，「所以我肩負重任就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」，這就是她的宗旨、她的責任，「所以我們要義不容辭地扛下這一份責任」。

國民黨中常委何鷹鹭「穿毛澤東」，在抖音喊早日統一（圖／翻攝自抖音）

國民黨中常委何鷹鹭「穿毛澤東」，在抖音喊早日統一（圖／翻攝自抖音）

接著，何鷹鹭11月6日又發抖音，高喊「通過努力讓台灣盡快回到祖國的懷抱」。她談到全代會上鄭麗文就任，接下來如何帶領中國國民黨堅定不移地走下去，「我還是堅持我的信念，也是鄭麗文在當著全台灣人選舉的時候講的一句話，我們都是中國人，要堅持這個信念走下去，我們這個黨還是有希望的」。

「本來我們就是中國人！」何鷹鹭稱，她經常講，「我很囂張，為什麼我是中國人，我很高興、我很自豪，因為我們都是中國人」。何鷹鹭甚至還說，台灣人民其實心裡很清楚，「我們一定是屬於一個中國，這是任何人都阻止不了的，也希望我們都是中國人的信念，能讓國民黨堅定不移地走向光明、重返執政，早日回到祖國的懷抱，我希望我的努力一定能實現和平統一」。

何鷹鹭稱，「希望我們都是中國人的信念，能讓國民黨堅定不移地走向光明」（圖／翻攝自抖音）

何鷹鹭稱，「希望我們都是中國人的信念，能讓國民黨堅定不移地走向光明」（圖／翻攝自抖音）

更多三立新聞網報導

曝鄭麗文兩岸路線！蕭旭岑竟提「一國兩區」：確保與中國有共同政治基礎

馬英九批高市早苗躁進！牛煦庭挺「沒背離方向」：盼用比較寬的心態看待

鄭麗文頻見外國使節！中常委何鷹鷺拍片談統一 綠委：不遮掩當中共附庸

揭民眾黨5大關鍵戰場！蔡壁如喊「願當藍白合橋樑」：國民黨該讓就讓

