扯！藍白提案「大法官判決無效」 林月琴怒批：台灣變立法院獨權制？

記者楊士誼／台北報導

程序委員會爆發口角，民進黨立委手持抗議手牌衝上主席台敲桌高喊「有異議」。（圖／記者詹宜庭攝影）

立法院今（23）日召開程序委員會，藍白兩黨再度封殺國防特別預算、立委赴中納管法案，更通過彈劾總統賴清德案與「大法官憲法判決無效」的提案，排入第15次會議議事日程。民進黨立委林月琴痛批，提案推翻憲法判決的黃國昌「才是真正的獨裁」，直呼要不要把台灣改成「立法院獨權制」？有翁曉玲跟黃國昌憲法大師在，還需要其他四院嗎？

程序委員會爆發口角衝突，並強行通過藍白的提案。王義川會後受訪指出，程序委員會召委翁曉玲在赴中後，就做出傷害台灣的決定，可以看出國民黨對於保護中華民國完全不理會。陳培瑜也補充，藍白竟還提出並通過「大法官憲法判決無效」的決議案，直言「這完全就是法盲提案，立法院想用決議案去宣告憲法判決無效」。她也統計，藍白在程序委員會已經擋下立委赴中報備法案767次、國防特別條例4次、行政院版財劃法5次。

林月琴也發文怒批「黃國昌，你才是真正的獨裁！」她指出，黃國昌竟然在程序委員會提案，要立院做成決議，推翻憲法法庭的判決，這才是真正違反權力分立、破壞憲政體制、立法權獨大、干預司法權的惡例，口口聲聲說司法獨立，結果一下要修司法院組織法，讓立法院可以有權否決司法院會議決議事項。現在又要直接提案推翻憲法法庭的判決、然後國民黨配合要修公投法、讓人民可以推翻憲法法庭，到底是在哪學的憲法？



林月琴直言，要不要把台灣改成「立法院獨權制」？所有的判決都要送立法院決議？也不用有其他司法院、監察院了，有翁曉玲跟黃國昌憲法大師在，還需要其他四院嗎？

