即時中心／高睿鴻報導

太誇張！高雄市府衛生局執行秘書何建忠遭踢爆，他竟運用監督、輔導自殺通報個案的職務、可使用公務系統之便，竟從通報輔導的列管個案，挑選1名罹患憂鬱症、創傷後壓力症候群的16歲少女；何掌握其個資後，用通訊軟體將其約出，結果後續竟載至摩鐵強制性交，最終違反意願強暴得逞。案件東窗事後，檢方起訴並求刑10年6月。對此，高雄市政府回應，第一時間已主動解聘何建忠，並承諾清查嚴辦。

針對何建忠涉案一事，衛生局今（2）日表示，對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場；並且，也於知悉案情後的第一時間，立即解聘何員、並主動清查相關情節，移請檢調單位偵辦。衛生局指出，案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。另，市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

廣告 廣告

衛生局續指，該局嚴格要求所有同仁守法守紀，並說明，何員自2018年8月起，以約聘人員身分到局服務，並在得知其涉案即主動嚴辦清查；衛生局接著提到，後續已於2015年8月9日召開考績會，以該員違法執行職務、言行不檢造成不良後果、嚴重損害機關聲譽等違失，因情節重大，予以一次記二大過之行政處分。並依違反該業務約聘人員管理規範規定，已於2025年8月11日終止契約並予解聘。

此外，媒體報導也指，受害少女提告後，何建忠竟還透過任職社會局的妻子，查詢案件偵辦進度。社會局則對此表示，何員妻子洩密案已記2大過解聘；另，何員違反兒少法第49條，處最高60萬罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法第17-1條，已由高雄市社工師懲戒委員會審議，最重處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

衛生局說明，該局社區心衛中心，配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考。本案發生後，隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／扯！衛生局高官竟偷個資「約出少女性侵」 高市府震怒：清查嚴辦

更多民視新聞報導

賴總統任命！監察院秘書長黃適卓今履新 李鴻鈞親曝期許

警署導入勤務管理電子化系統 智慧勤務管理邁入全新里程

賴總統任命！陳建仁6月接中研院院長 任期至2031年

