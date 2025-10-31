扯！西門町青旅1晚3500「比沖繩貴5倍」 網酸爆：真敢喊

生活中心／李紹宏報導

台灣人連假都往國外跑，國內旅遊卻不受歡迎？觀光署昨（30）日表示，2025年1月～9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重，而觀光署長陳玉秀也點出關鍵原因「國旅住宿費太貴」。現在有網友分享，在訂房網站尋找西門町的青年旅舍，發現單床1晚竟要價3500元，讓其他網友看傻眼，酸爆「背包房超過600就是盤子價」，更表示「沖繩這種床位才600元！」

網友分享西門町一間青年旅館，一床一晚要價3500元。（圖／翻攝自PTT）

這名網友在PTT無奈發文，表示在一間知名訂房網站看到西門町一間青年旅舍開價一晚床位3500元，強調不是套房也不是飯店，「真的就是那種上下舖、有簾子的床位」；原PO相當驚訝，直呼是不是看錯了，結果仔細看評價真有人入住。

原PO指出，這間青年宿舍標榜「近捷運、空調良好、有交誼廳」，但他卻認為「拜託，3500元都可以去住五星飯店了吧」，表示以前背包客時代連一晚400元都覺得不便宜，結果現在比旅館還誇張，「到底是觀光客太盤，還是房東真的敢喊？」

網友在PTT發文質疑台灣飯店住宿費太貴。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友有不同意見，有人認為原PO選的日期是跨年期間，所以價格相對較貴是正常現象，「不就跨年時段 台北哪裡有便宜的」、「跨年的價格啦，不過我覺得還是太貴」、「你要看周邊是不是有什麼活動、球賽、演唱會」。

相同時段，沖繩青年旅舍價格親民許多。（圖／翻攝自Booking訂房網）

不過更多網友卻覺得價格太扯，直呼這價錢不如出國玩，「日本這種火車站附近也只要1000台幣而已」、「就算通膨，頂多是漲到一床500～600元吧，竟然...」、「3500都可以住在赫爾辛基車站旁邊了」、「新宿鬧區的膠囊旅館也不用這麼貴，台幣1000初」、「沖繩這種床位才600元...台灣真的倒一倒好」。

