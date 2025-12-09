扯！詐團滲透馬防部起初300人被調查 官兵控「被壓消息」

馬防部爆發弊案，國民黨立委徐巧芯表示，11月底就接獲官兵陳情，說馬防部在壓消息。（圖／東森新聞）





馬防部爆發弊案，國民黨立委徐巧芯表示，11月底就接獲官兵陳情，說馬防部在壓消息，沒有呈報給國防部。要求國防部調查，發現涉案人數眾多，儘管檢調列涉案官兵高達67人，不過知情人士表示，當初多達300人被調查。

馬防部電商詐騙案，持續燒，藍委徐巧芯口中說的陳情，就是這兩張，來自現役軍官的截圖，原來整起案件，明明11月底就有消息傳出，但這軍中詐騙案，卻在12月初，才被揭露。

立委（國）徐巧芯：「馬防部的長官沒有往上，回報到國防部的情況之下，類似的狀況擴散人數，會持續往上飆升，這麼嚴重的事情，如果都沒有讓外人知道，然後讓它繼續，在軍中發酵的話，那可能最後會，完全沒辦法收拾。」

這起勾串詐騙集團的軍紀弊案，涉案人數眾多，檢調列涉案67人官兵，不過據可靠消息指出，當初多達300人被調查！

立委（國）徐巧芯：「受害者的人數持續在增加，因為可能就是說，有被詐騙的人他去提告，然後提告之後呢，就會提告到這些這個軍人。」

詭異的，據立委掌握國防部消息，主謀是名中士，但這說法，跟檢調新聞稿有些許出入，因為從公開資訊來看，僅曾姓上士遭羈押禁見，難道主謀另有其人？進一步追查，原來主嫌就是曾姓男子，他從中士時期就涉詐，後來還升到上士，曾男利用軍中官兵信任，以老鼠會的方式收取蝦皮帳號資料，為詐騙集團創造洗錢的管道。

立委（國）徐巧芯：「不要，要買武器的時候，很會花很多錢，但是照顧自己的官兵，照顧得不三不四的，讓這些官兵陷入這樣子的一個詐騙危機。」

官兵也擔憂，軍人的帳戶及個資，如此容易被利用，萬一未來，涉及到軍事機密，恐怕危及國家安全。.

