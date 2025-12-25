扯！謝龍介提名後台南造勢 國民黨副主席季麟連「公開送槍」還裝彈夾上膛要求「開一槍」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

國民黨立委謝龍介24日接受黨中央徵召提名參選台南市長，台南退伍軍人團體今（25）日舉辦感恩餐會為他造勢，不過當謝龍介及眾人上台上致詞喊口號時，一旁的國民黨副主席季麟連竟拿出一把手槍交給謝，還做出上彈夾、拉滑套上膛的動作，並表示這是「吉祥物」，要謝龍介「開一槍！」讓謝龍介現場也有點尷尬。

台南退伍軍人團體今（25）日舉辦感恩餐會為謝龍介造勢，在謝龍介旁的國民黨副主席季麟連竟拿出一把手槍交給謝，還做出上彈夾、拉滑套上膛的動作。（圖／翻攝畫面）

季麟連也曾任國民黨黃復興黨部主委，是海軍陸戰隊上將退役。謝龍介台南造勢餐會現場除了退伍軍人委員會之外，還有台南市各軍系各校友會（協會）、台南市各青溪總會（協會）、台南市青溪婦女會協會等團體約400餘人。季麟連還說，他們兩人都是海軍陸戰隊出身，本來要送長槍，但是搭高鐵不方便攜帶，因此改送手槍。

廣告 廣告

台南退伍軍人團體今（25）日舉辦感恩餐會為謝龍介造勢，在謝龍介旁的國民黨副主席季麟連竟拿出一把手槍交給謝，還做出上彈夾、拉滑套上膛的動作。（圖／翻攝畫面）

謝龍介在當場笑容有些尷尬，但也接過手槍舉高表示，他也是海陸退伍，希望用海軍陸戰隊不怕苦、不怕難、不怕死的精神，用這把手槍打擊黑金及官商勾結，強化治安、保護台南市。

此外，謝龍介也說，台南市是總統賴清德的本命區，因此這場選戰非常艱困，但他仍會奮鬥到底，並承諾台南鄉親，若他當選「只會做一任」，強調要用4年的治理成績，來證明國民黨團隊的執政能力。

更多FTNN新聞網報導

「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」

「憲法守門人」變「國賊」 藍白立委到監察院陳情彈劾卓榮泰

為此事翻臉鄭麗文？ 王金平50年感恩餐會未邀她還說：「柯志恩才代表國民黨」

