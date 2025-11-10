扯！警偷拍多名女警僅被調職…分局發臉書「熱烈歡迎」已刪文

社會中心／屏東報導

屏東縣警察局已函送該名涉及偷拍的男警，並記大過、調地處分。（圖／翻攝GoogleMaps）

屏東縣警警局邱姓警員被指控偷拍多名女警如廁，被發現後坦承犯案，婦幼隊、督察科獲報介入調查後，已依涉犯犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送法辦，另行政處罰部分，則在召開性騷擾防治審議會後，決定將邱員記大過並調地處分。據了解，涉嫌偷拍多名女警的邱員被調任屏東縣警局時，還和分局長合影，分局更發上臉書熱烈歡迎，如今看來格外諷刺。

屏東縣警局表示，2025年7月月間接獲同仁反映，邱姓員警涉及手機偷拍女性同仁上廁所等不當行為，警方立即啟動警紀警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物，經調查後，邱員坦承犯行且深感悔悟，已依涉犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送法辦。

根據《記者爆料網》報導，劉員是時任的交通隊小隊長，其父親也是警界的警官，且跟邱員還在大活動上一同與分局長合照過；此外，分局的臉書之前還曾將邱員及分局長的合照發PO在臉書，「熱烈歡迎」邱員調任過去，甚至強調邱員表現優異，經驗豐富。不過，如今該文已被刪除。且有知情人士透露，女警們提告後，筆錄做完好幾個月都沒有下文，知情人士批「不知道是不是被搓掉了」。



