扯！警方烏龍開單 機車超速卻罰到賓士車主

中華民國養豬協會理事長潘連周日前收到台中市警方開出的超速罰單，指稱他的賓士車在台中違規超速。然而，當他仔細查看罰單內容時，發現照片中的違規車輛竟是一輛機車，與罰單上標註的「自用小客車」完全不符。

這起烏龍事件的發生，源於汽車與機車恰巧擁有相同的車牌號碼。潘連周起初懷疑可能是詐騙集團仿製車牌，但罰單上的資訊顯示，這確實是官方開出的正式罰單。更令人無奈的是，當潘連周的太太致電交通分隊詢問時，竟得到「自行舉證再循程序申訴」的回覆，要求民眾為警方的錯誤提供證明。

值得注意的是，潘連周在台中爆發非洲豬瘟疫情後，曾公開批評台中市政府管理不善，指控相關單位「瀆職」。這起罰單烏龍事件的時間點，讓部分人士聯想是否存在其他因素，有朋友甚至半開玩笑地表示，這可能是「媽媽市長秋後算帳」。

面對輿論壓力，台中清水分局長鄭鴻文今日出面說明。他表示，這起事件確實是員警作業疏失所致，分局已主動撤銷錯誤舉發，並將追究相關人員責任。針對實際違規的機車，將依規定另行舉發。對於員警電話回應態度不當的問題，分局也已啟動行政檢討，將加強員警教育訓練，以提升製單品質與服務水準。

鄭鴻文進一步解釋，汽車與機車出現相同車牌號碼的情況較為罕見，但並非首例。他提及2022年曾發生桃園機車違規，導致宜蘭同車牌號碼汽車收到罰單的類似案例。為避免類似情況再次發生，警方承諾將加強稽核機制。

這起事件凸顯了交通執法系統在車牌辨識與資料比對上的漏洞。當汽機車可能出現相同車牌號碼時，執法單位更應謹慎核對車種資訊，避免造成民眾困擾。

