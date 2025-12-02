扯！議員爆太子集團員工申請失業補助 北市勞動局：有23人登記

記者楊士誼／台北報導

柬埔寨太子集團涉嫌在台灣等國詐騙、洗錢，震驚各國。國民黨北市議員耿葳今（2）日質詢時披露，太子集團在台北市設立的12間空殼公司中，員工因公司資產被押而失業，竟向就業服務處申請失業補助，令她直呼荒謬。勞動局長王秋冬則說，這些員工符合非自願失業資格，空殼公司共聘303人，申請失業補助者有23人，相關資料會提供給最終審定的勞保局參考。台北市長蔣萬安則強調，市府當然站在受害者立場協助究責。

耿葳詢問，警方配合檢調搜索太子集團旗下的空殼公司時，是否核對每個員工的身份並造冊？警察局長李西河表示， 警方對涉嫌對象搜索跟拘提，是針對主嫌犯搜索，對一般員工沒有查身份與造冊，並不了解這些公司有多少員工。耿葳指出，詐團2016年時陸續在台灣設立空殼公司，行詐騙、洗錢之實，其中共有12家公司在北市設立，資本額最高達一億五千萬，其他則為十萬元左右，這些公司更大量購買豪宅、豪車等，總扣押物達四十五億兩千萬元。

耿葳續指，因相關公司財產凍結、檢調將涉案幹部收押，他人交保後是否還有涉案員工？目前尚未得知。而相關空殼公司竟有十多位員工前往北市就業服務處申請失業補助，蔣萬安是否知道這樣的情形是否符合非自願性離職？勞動局長王秋冬則說，若是有勞保，就符合非自願性失業資格。而按照勞保資料統計，太子集團在台北市相關空殼公司共聘有303名員工，而申請失業補助者有23人。按照就保法規定，就業服務處會接收登記申請，如果有非自願性失業證明是符合登記條件的，至於能否發放補助，由勞保局決定。

耿葳指出，現在詐騙橫行，台北現在還有很多嫌犯抓不到、受害者求助無門，要幫助受害者還是救濟詐騙公司的員工？蔣萬安回應，市府當然站在受害者立場協助檢調追究責任，至於所謂集團員工申請失業補助，勞動局程序上是受理登記，依法由勞保局做最終決定；王秋冬補充，相關資料會註記給勞保局。

耿葳強調，雖無罪推定，然詐騙集團的員工仍有嫌疑犯的角色，目前太子集團受害者高達上千人，沒有得到足夠救濟，政府卻先討論詐騙疑犯的補助資格，非常荒謬、不合理。她建議市府應該配合檢調，鑑別誰是受害者、誰是詐欺犯或幫兇，不要將其混在一起。市府應跨局處整合資料應付未來的狀況，警方應嚴查每個人的身份；勞動局應查證這些人是否具勞工資格、是否為虛設行號的員工，針對這些人先暫停給予失業補助；社會局也應該給予受害者保護與法律協助。

