扯！豬瘟場廚餘蒸煮機4月就壞了 環保局查3次沒發現

台中市梧棲一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，中央疫調小組發現該場蒸煮設備早在今年4月即已故障，引發外界質疑環保局未落實稽查。對此，市府已成立專案調查小組全面調查，台中市副市長鄭照新5日脫口表示，在該場爆發非洲豬瘟後，市府人員進入封鎖案場與清消發現仍然有廚餘在蒸煮設備內。

中央疫調小組指出，豬農7月僅上傳一次蒸煮紀錄，8月起則完全未上傳，但根據台中市環保局稽查紀錄，稽查人員曾於5月、7月及10月15日到場稽查，均未發現異常。

廣告 廣告

台中市副市長鄭照新。（馮惠宜攝）

對此台中市副市長鄭照新回應，4月蒸煮設備就故障的部分需要確認，他強調中央的疫調4月是來自於豬農本身的口述。但市府疫調紀錄，豬農的兒子又說在7月18號的時候仍有在蒸煮。

鄭照新說，在該場爆發非洲豬瘟後，市府人員進入案例場進行封鎖及清消還發現仍然有廚餘在蒸煮設備內。他強調，到底蒸煮設備蒸煮到什麼時候？有沒有故障、是時好時壞、還是完全壞掉？這需要進一步的查對。

鄭照新強調，市府的態度是，如果經過查對之後，發現稽查有不實的情況，絕對不會包庇，一定會處分。

更多中時新聞網報導

感染性主動脈瘤 開刀更能救命

朱延平感嘆稱許不了奇人

「周杰倫概念股」 巨星傳奇認購GD公司股份