扯! 買糖炒栗子打開竟是橘子 民眾PO網直呼:被詐騙了嗎

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

有民眾在高雄一間百貨公司外購買糖炒栗子，不過回家打開，卻發現裡面居然裝著一顆橘子，讓他超傻眼，直呼連糖炒栗子都可以詐騙了嗎？同一天在同一個百貨公司內，則有一名顧客在超市內，拿了好幾和草莓裝進自備的購物袋，結帳時只拿餅乾結帳，直擊的店員直呼實在太扯了。

不小心拿錯？買糖炒栗子變橘子 網友笑：買到隱藏版

有人買糖炒栗子，回家打開卻是一顆橘子。（圖／民視新聞）

黑色小石子加上砂糖，與栗子一起放在機器中轉動，老闆拿工具敲敲敲，方便客人撥開品嘗，糖炒栗子的香氣瞬間撲鼻而來，遠遠的就能聞到，不過有民眾在高雄左營區一間百貨公司外，購買了一包150元的糖炒栗子，回家打開來卻傻眼了，因為裡面放的不是一顆顆小小的栗子，而是一顆橘子。民眾：「很傻眼就很誇張啊詐騙。」民眾：「我覺得應該老闆是不小心吧對啊，他賣糖炒栗子他怎麼會裡面放橘子呢。」買了栗子卻變橘子，網友將事件發上網，有人說，買到隱藏版了，這是買糖炒橘子吧，八成是拿錯，這是樣品吧？實際回到百貨公司外找找看，網友說的這間糖炒栗子，並沒有營業，其他詢問同樣販售糖炒栗子的業者說，可能是不小心拿錯了。其他糖炒栗子業者：「我也很不可思議啊，可能那個老闆他做生意，精神沒有放在這邊他不知道啊，他最近才剛出來擺，他以前很長一段時間沒有出來擺，他偶爾出來擺他沒有常常擺。」

有民眾在百貨公司超市偷草莓，裝進自己的購物袋，遭店員識破。（圖／民視新聞）不只百貨公司外有狀況，百貨公司內也不平靜，同一天就有超市人員發現，一名顧客從入口處開始拿了好幾盒草莓，裝進自己的購物袋，途中還拿櫻桃等等商品，但結帳時卻只結了一包餅乾。民眾：「有點太誇張了不應該這樣子做，拿了幾千塊的東西。」高市警左營分局新莊所副所長呂和霖：「本分局尚未接獲相關報案，已聯繫訪查當事人，請其至所完成報案程序，警方刻正調閱監視器畫面，積極查明該女子身分後依竊盜罪查緝到案。」百貨公司外買栗子卻拿到橘子，百貨公司內直接竊取草莓不付錢，網友直呼沒有最扯，只有更扯。

