扯！越南「黑胡椒粒」驗出蘇丹紅2公噸全銷毀 半年已20%報驗不合格

記者簡浩正／台北報導

「鴻慶成食品有限公司」自越南進口的「黑胡椒粒」檢出含非法定著色劑「蘇丹色素四號」，高達2萬公斤在邊境依規定銷毀。（圖／食藥署提供）

蘇丹紅再現！衛福部食品藥物管理署今（3）日公布邊境商品查驗不合格品項，其中，「鴻慶成食品有限公司」自越南進口的「黑胡椒粒(BLACK PEPPER)」檢出含非法定著色劑「蘇丹色素四號」，高達2萬公斤（ 2公噸）在邊境依規定銷毀、不得退運。另，食藥署也檢出「津喜企業有限公司」與「禾啟股份有限公司」自中國進口的食品容器具螢光增白劑、蒸發殘渣不合格，必須退運或銷毀。

食藥署今日上午公布邊境不合格清單，共14項不合格，包括日本進口的「鮮草莓」、中國的「乾苦瓜片」、越南的「黑糯糙米」、泰國的「蘆筍」、韓國的「新鮮人參」等農藥殘留含量不符規定。

廣告 廣告

其中，序號2「鴻慶成食品有限公司」自越南進口的「黑胡椒粒(BLACK PEPPER)」檢出含非法定著色劑「蘇丹色素四號」，屬不得使用之物質，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第3款、第15條第1項第10款規定。其製造廠或國外負責廠商名稱，為SIMEXCO DAKLAK LTD.。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，本次有1批由輸入業者「鴻慶成食品有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，從114年7月26日至115年1月26日止，受理越南的黑胡椒粒，報驗45批，檢驗不合格9批，不合格率20%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南的黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另，蔡佳芬說本次有2批自中國輸入的食品容器具，在邊境檢出螢光增白劑及蒸發殘渣不合格，必須退運或銷毀。第1批是由輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的中國餐盒，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出。

第2批是由輸入業者「禾啟股份有限公司」報驗的中國紙袋，以4%醋酸於60℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣40 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下。

食藥署針對「津喜企業有限公司」及「禾啟股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

更多三立新聞網報導

不是感情變淡！冬天總是沒「性」致？醫曝3關鍵常被忽略：補過頭更要命

漢他病毒死亡！羅一鈞證實「25年來首例」為何是大安區？疾管署這麼說

5個月不吃藥！他甲狀腺亢進爆發燒、心悸「心衰竭」險死 醫：小心4警訊

想吃剩1週！周杰倫愛店傳歇業 文化阿給「1圖」吐實：暫時不會開回去了

