扯！遊客中心變身行政套房 鄭宇恩揭三芝公共空間遭違規占用

248251218a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

北觀處轄管的新北市三芝遊客中心今年初完成整修後，卻遲遲未全面對外開放，近期更有民眾發現，館內多處空間長期未供使用，甚至傳出已改作長官住宿用途。新北市議員鄭宇恩日前前往現場勘查並調閱資料，確認原屬公共使用的遊客中心，已被隔間設置九間宿舍及一間行政套房，原本規劃的餐飲與參觀動線大幅縮減，質疑工程內容與實際用途嚴重不符。

鄭宇恩表示，三芝遊客中心肩負北海岸旅遊門戶功能，同時也是紀念前總統李登輝的重要場域，入口明示「民之所欲，長在我心」，如今卻出現公共空間遭私用的情形，形成強烈對比。經現場觀察，行政套房內部配置宛如高級招待空間，辦公室甚至設置跑步機與大型螢幕，設備規格超出一般公務需求，讓人難以接受。

廣告 廣告

248251218a03

鄭宇恩指出，她進一步查核招標資料後，發現「三芝遊客中心空間設施優化改善整理」工程原預算1500萬元，後續再追加200餘萬元，總經費達1700餘萬元，核定內容聚焦建物漏水改善與展覽空間優化，實際成果卻將原有展示場域大量隔間成住宿用途，與原核定計畫明顯出現落差。

鄭宇恩同時調閱相關圖說說明，遊客中心所在土地三芝區埔坪段1320、1321等多筆地號屬「公園用地」，原核准圖說中標示為陳列室的空間，現場早已改作宿舍，相關用途調整未見提出變更申請，也未重新檢討消防避難與公共安全規畫，卻動用公務預算完成改建，等同將公共資源轉為特定人士專用，難怪地方反彈聲浪不斷。

248251218a04

鄭宇恩沉痛呼籲北觀處立刻停止以宿舍與行政套房方式占用遊客中心，限期恢復原有公共展示、餐飲與參觀功能，真正把空間交回民眾與旅客使用。同時，她也呼籲上級機關交通部即刻啟動調查，全面釐清是否涉及公共資產不當使用與相關管理規定疑慮，確保建物使用安全與合法。

鄭宇恩最後強調，三芝遊客中心不只是建築，更承載地方記憶與觀光發展期待，公共空間的核心價值在於服務大眾，而非成為少數人享用的設施。她呼籲相關單位正視問題，讓北海岸觀光重新回到以民眾為本的正確方向。

照片來源：新北市議員鄭宇恩服務處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

《噪音管制法》加重處罰 黃心華持續督促新北市府落實法規打擊噪音車

新北醫療作業基金剩餘逾億 林國春提免掛號費與強化醫護人力

【文章轉載請註明出處】