扯！遊覽車闖信義梅區變「卡」車 司機動手折樹犯眾怒

南投信義鄉土場梅區滿開，竟有遊覽車硬闖梅區，導致過彎被梅樹卡住。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉進入賞梅季，惟梅區道路狹小蜿蜒，也引發交通亂象，就有遊覽車硬闖梅區，導致過彎被梅樹卡住，司機為此下車動手攀折樹枝，引發居民撻伐與憤怒，對此，信義警方表示，梅區禁駛甲類大客車，違規最高可罰1800元，至於攀折梅樹則涉犯毀損罪，若梅農要追究，警方也會受理。

信義鄉土場梅園最近梅花滿開，由於梅區就位在省道台21線旁，吸引許多民眾開車進入賞花，一般車輛停在路邊都不影響進出，但卻有大型遊覽車硬是闖進梅區，導致進入狹小彎道後，被茂盛梅樹卡到無法動彈，造成後方車輛大排長龍，司機為趕緊脫困，甚至下車攀折梅樹，被居民與賞梅民眾發現大聲喝斥才罷手，最後回到車上頻頻挪動車輛，才終於駛離梅區。

廣告 廣告

信義警方指出，土場梅區禁止甲類大客車進入，遊覽車擅自闖入已違反規定，依「道路交通管理處罰條例」可處900至1800元罰鍰，另外，司機動手攀折梅樹，已涉嫌毀損罪，梅農可提告求償，後續若梅農要追究，轄區員警也會受理。

警方說，土場梅園由於道路狹窄、會車不易，當地員警已規劃環狀動線並設置告示牌，讓賞梅車輛離開時，不會與進入梅區的車輛強碰，呼籲民眾多加利用配合，最近也會加派警力，在容易壅塞的梅區巡邏與疏導，維護賞梅交通順暢。

南投信義鄉土場梅區滿開，但卻有遊覽車硬闖禁行大型車路段，引發居民撻伐。(記者劉濱銓攝)

南投信義鄉梅花季吸引大量民眾賞花，其中土場梅區滿開湧入許多人車。(記者劉濱銓攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

台南巨無霸「黃金」綠鬣蜥長期逍遙法外 終於被捕了！

韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

