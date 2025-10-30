扯！運將接單送貨被誤認「車手」妻怒：上銬是侮辱

一部黑色轎車開進巷弄，攔住運將去路，身穿藍衣的便衣警察將王先生逮捕。（圖／民眾提供）





高雄一名小黃運將，平常就有兼職物流平台送貨員，日前接到一筆大訂單，從屏東送到新北，運費5千多元，結果沒想到去取貨時，直接被當成車手逮捕，他滿腹冤屈，無辜捲入詐騙案，在警局和地檢署待了12小時，檢方才裁定無保請回，而期間甚至還銬上手銬腳鐐，妻子也為他喊冤，怒問難道先生是重刑犯嗎？對此警方表示，一切依程序辦案，後續將交由法院判定。

多元化計程車運將賺外快，接物流送貨單到達取貨地，從老先生手中接過一個包裹，過沒兩分鐘，一部黑色轎車開進巷弄，攔住運將去路，身穿藍衣的便衣警察，指控運將就是詐騙車手，直接把人帶走，接著呼叫支援，又有兩名警力到場，將運將依詐欺現行犯逮捕，這時運將神情呆滯不知所措，被送往警局。

員警vs.運將王先生：「（你是面交的金額大概多少？）我沒有面交啊，我不知道啊，我是派單過來的餒，（你不要亂引導我餒，這樣不行餒），沒啦，不是啦我不知道狀況。」

原來是屏東一名李老先生，網購遇到詐騙，他買了五萬塊的沉香手環，結果詐團出陰招，竟利用物流平台取款，導致接單取貨的這名運將，被誤認成詐騙車手，平台這一單運費5253元，要從屏東市送到新北蘆洲，但才剛接單取貨，運將就被警方當成車手，抓到警局。早上10點多去做筆錄，下午移送地檢署時，王姓運將不只被上手銬還戴腳鐐，彷彿是殺人重刑犯一般，家屬看到這一幕相當氣憤。

當事運將太太：「我先生到底是重刑犯嗎？還是犯了什麼殺人罪之類的，他也沒有掙扎，有這麼嚴重嗎？被誣賴還要被上手銬，很大的侮辱啦。」

當事運將王先生：「我已經有出示平台給他看了，他就是一直認定我是車手，我沒有上頭的對話紀錄，什麼都沒有啊，我是按照平台規範去送貨的，因為我們不能去拆開用戶的東西。」

王先生出示物流平台頁面自證清白，最終檢方裁定無保請回，但他在警局和地檢署，足足待了12小時身心俱疲。

內埔分局偵查隊副隊長王登永：「依現行犯逮捕，進行上手銬以防脫逃，無保請回表示說，對方提出的相關證據，也顯示說似乎是被利用的不知情第三者，這個部分也是由地檢和跟法院去做判斷。」

王姓運將接了這一筆大單，跑一趟可以賺5000多元，卻沒想到惹禍上身，如今手機仍被檢調扣留，無法跑車連生計都受影響，只希望司法能夠盡快還他清白。