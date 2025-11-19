扯！鄭麗君被抓包不管關稅談判幫蘇巧慧造勢 網轟：史上最廢談判代表

行政院副院長鄭麗君多次赴美處理關稅談判問題，不過粉專「風向123事」卻發現民進黨2026新北市長參選人蘇巧慧為了選舉大動作辦營隊，赫然見到鄭麗君要參與活動的宣傳，怒轟「史上最廢談判代表鄭麗君，有時間參加營隊，沒時間解決對美關稅」。而蘇巧慧也被發現疑似察覺苗頭不對，已將該貼文移除。

行政院10月召開「台美第五輪實體磋商進度說明記者會」，副院長鄭麗君出席。（圖/資料照）

「風向123事」18日在臉書發文表示，面對對美關稅的沈重壓力，蘇巧慧為了選舉大動作辦營隊，所謂的民主培力營赫然見到作為我國對美談判代表的鄭麗君，這簡直讓全民看傻眼，難道賴清德政府的對美談判代表認為營隊比關稅更重要嗎？

圖取自「風向123事」臉書。

「風向123事」痛批，對美暫時性關稅達到20+N，至今沒有談判最新結論，目前一直嚴重影響我國製造業，根據勞動部公布最新「減班休息」的狀況顯示：全國目前共有435家企業實施無薪假；全國目前共有8456名勞工實施無薪假；中部某家金屬加工廠的林姓負責人私下對記者表示「若談判持續卡關，明年初壓力可能會更大，擔心年關不好過」。

「風向123事」直言，當435家企業身處水深火熱之際，而8456名勞工背後就是8456個家庭生計陷入困頓，談判持續卡關，更是讓這些家庭與企業年關將近，呈現徬徨無措。此時鄭麗君不愧為「史上最廢談判代表」，選擇放下談判工作，參與為了選舉造勢的營隊活動，叫這些家庭與企業情何以堪？

「風向123事」怒轟，昔日賴清德政府無法坦承對企業說明20+N的關稅，反而積極吹噓鄭麗君是美方「最難纏的對手」，事實上這麼廢的談判代表恐怕才是中華民國「最難纏的夢魘」。「風向123事」最後酸：他們發現蘇巧慧發現苗頭不對，已經刪文，不過有圖有真相，蘇巧慧是真的「慧刪文」。

