扯！陳雪生質詢竟稱「官兵寂寞久了變同性戀」 陳培瑜嗆：出來道歉

記者詹宜庭／台北報導

立法院交通委員會今（30日）邀請觀光署進行專案報告，國民黨立委陳雪生認為，觀光署應行文國防部開放馬祖高登島觀光，然而，他質詢時竟語出驚人稱「高登島上面才20幾個兵，日子一久了，同性戀都有可能」。對此，民進黨立委陳培瑜開轟，這樣的言論就是赤裸裸的歧視，「就問這是不是藍營民代的水準？謙虛學習性別議題是學到哪邊去了？陳雪生要不要出來跟同志族群道歉？」

交通委員會今日邀請觀光署針對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢，陳雪生質詢時竟語出驚人稱「高登島上面兵力不多，20到30個人而已，守那個島有甚麼意義？我去了很多次，高登島上面資源很豐富，觀光署能否再行文給國防部，對上面的兵來講非常寂寞，20幾個人，日子一久了，同性戀都有可能！」

對此，陳培瑜在臉書發文表示，陳雪生之前質詢曾說「機場查檢太仔細，共產黨也沒這樣搞」，但國民黨一邊罵防檢不力讓台中成為破口，一邊又罵防檢太仔細，這是什麼邏輯？陳雪生今天質詢又講出不當言論，稱「島上的20多個官兵也相當寂寞，日子一久，同性戀都有可能！」

陳培瑜批評，這樣的言論就是赤裸裸的歧視，同婚通過已經6年了，更別說台北的同志遊行還結束不到一週，台北市長蔣萬安、國民黨青年團都有參與同志遊行，陳雪生偏要跳出來站在性別平等價值的對立面，「就問這是不是藍營民代的水準？謙虛學習性別議題是學到哪邊去了？陳雪生要不要出來跟同志族群道歉？」

陳雪生說，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「日子一久，同性戀都有可能啦」。（圖／翻攝自國會頻道）

