扯！陸貨車「撞破2樓牆面」卡半空民眾驚逃 飛天原因曝光

大陸中心／程正邦報導

中國湖北一輛貨車撞破2樓牆面，掛在半空中搖搖欲墜，嚇壞民眾。（圖／翻攝微博）

離奇畫面：貨車彷彿「飛」上二樓懸掛

中國湖北省鶴峰縣1日發生一起令人瞠目結舌的離奇車禍。一輛小型貨車在行駛途中，竟直接撞破路邊建築的牆體，導致大半個車身衝出樓外，驚險地懸空卡在斷牆上，場面宛如電影情節。

從現場曝光的畫面可見，這輛銀色小貨車車頭朝下，懸掛在建築的二樓牆面外，車廂則卡在被撞出的巨大破洞中，彷彿隨時可能因重力失衡而墜落。一旁有民眾試圖架設梯子，希望能幫助脫困，現場氣氛萬分緊張。

事故原因揭秘：不是飛車，是「平行路面」

據《新京報》報導，由於畫面太過震撼，許多網民紛紛好奇「貨車是如何飛上二樓的？」當地村幹部隨後出面解釋，還原了這起事故的關鍵真相：事故發生的地點並非傳統的一樓地面，而是由於當地特殊的地理結構，被撞破的牆體與行車的道路路面其實呈平行狀態，高度相近。這解釋了貨車為何能從側面直接撞入二樓的位置。

初步研判，事故是因司機行駛時操作失誤，車輛失控衝撞牆體所導致。所幸，這起罕見的意外並未造成任何人員傷亡，但貨車懸空搖搖欲墜的狀態，對樓體結構及周邊環境構成極大的安全隱患。

救援人員拿伸縮梯和繩索搶救車上駕駛。（圖／翻攝微博）

消防迅速馳援：利用安全繩成功脫困

鶴峰縣消防大隊接獲報警後，立即派遣救援人員趕往現場處置。面對複雜且高風險的懸空救援情況，消防人員迅速制定方案，利用專業的安全繩與支撐裝備進行固定與保護。在救援人員的專業操作下，成功將被困在車內的駕駛安全救出，結束了這場驚心動魄的「半空驚魂」。

目前，相關部門已介入對事故進行深入調查，以釐清具體的衝撞細節與責任歸屬。部分媒體更指出，有消息稱該棟樓房與貨車屬於同一個物主，但該細節仍待官方進一步證實。

