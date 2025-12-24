扯！雷達站副站長騙砲還與官兵集體酗酒 國防部：記2大過並調職處分

記者詹宜庭／台北報導

阿里山雷達站副站長莊智斌遭控假冒單身身分在交友網站撩妹騙砲。（圖／翻攝畫面）

負責監控台灣海峽共軍動態的阿里山雷達站副站長莊智斌，遭控假冒單身身分在交友網站撩妹騙砲，並與官兵經常性在營內集體酗酒，甚至違規拍攝戰情室電腦畫面，以及身穿內褲、躺在寢室內勃起自拍撩妹等離譜影像。對此，軍方針對莊員「營內飲酒與違規拍照」部分，核予「大過二次」處分，並預定於115年1月1日以「不適服現役」退伍生效；另對其「隱瞞已婚身分與A女交往」部分，則依規定記過一次。

據了解，莊智斌今年8月在交友網站認識一名范姓髮型設計師，隨即展開熱烈追求，但卻隱瞞再婚事實，並無視軍中紀律，經常在營內與官兵集體酗酒，還拍攝屬下喝到嘔吐、嬉鬧失態的影片。此外，身為雷達站副站長，莊智斌竟違規外洩戰情室、營區環境以及銷毀文件的影像，甚至拍攝自己身穿內褲、躺在寢室內私密照，傳送給范女，行徑誇張、違反軍紀。

過了不久，莊男突然冷淡並消失聯絡。范女還接到一名自稱是莊妻、任職於海軍的蘇姓女子私訊，才驚覺莊早已再婚，不僅被騙淪為「小三」，10月3日更收到莊男訊息，表示其妻要求她賠償30萬元。

國民黨立委徐巧芯於12月中旬協助陳情人向國防部提出檢舉。對此，國防部最終做出處分：：第一，單位針對莊員「營內飲酒與違規拍照」部分，已於114年11月4日依「國軍內部管理工作教範」、「國軍資通安全獎懲作業規定」及「陸海空軍懲罰法」等規範合一評價，核予「大過二次」處分，預於115年1月1日「不適服現役」退伍生效；另「隱瞞已婚身分與A女交往」部分，12月22日依「國軍人際關係行為規範」核予「記過一次」處分。 第二，續由海軍司令部指導艦指部及海洋監偵指揮部完成考評程序及懲處作業，並加強內部管理督管作為。

莊男拍攝自己身穿內褲、躺在寢室內私密照，傳送給范女。（圖／翻攝畫面）

