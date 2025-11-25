扯！韓籍啦啦隊「哈妮女神」朴恩惠遭恐怖粉絲舔手嚇壞 經紀公司發聲了

娛樂中心／綜合報導

韓籍啦啦隊朴恩惠近期在台相當活躍。（圖／記者劉彥池攝影）

韓籍啦啦隊朴恩惠憑藉甜美笑容，由於EXID Hani相似的外貌，被粉絲親切稱為「哈妮女神」，今年先後開始在台北戰神啦啦隊Taishin Wonders、伊斯特啦啦隊TOKKI CUTIE應援，然而近日她出席在韓式燒肉店的粉絲見面會活動卻發生突發事件，當她在調製燒啤時，有一名粉絲突然順勢抓住她，還直接用嘴舔拭她手部，事後相關影片流出，馬上引發網友熱議，痛批越界粉絲根本是「騷擾」。

朴恩惠出席見面會調製燒啤時突遭恐怖粉絲舔手。（圖／翻攝自IG @3un._.hy3）

對此，朴恩惠的經紀公司OM娛樂發聲回應，強調事件已妥善處理，透露涉事粉絲事後主動道歉。朴恩惠本人也親自回應：「我當下真的被嚇到了，但對方表達了真誠歉意，也展現悔意，我選擇原諒他。」表示雖然心情一度受到影響，但希望外界不要再擴大事件，並呼籲大家在互動中保持禮貌與界線。

這起事件引發社群熱議，不少粉絲痛批「行為太失控」、「太不尊重」，不過也有人讚賞朴恩惠當下的冷靜與寬容。經紀公司表示，未來將加強現場安控與動線安排，避免類似情況再度發生，並重申藝人安全是首要原則。

【OM娛樂正式聲明】 全文：

「關於2025年11月24日晚間於YT頻道會員見面會發生的事件，經紀公司正式回應如下：

當時旗下藝人恩惠在為粉絲調製燒啤時，因氣泡湧出沾到手，恩惠本能地甩手想將泡沫甩掉。此時，一名粉絲突然伸手抓住恩惠的手，並以口部接觸其手部，造成恩惠當下受到驚嚇。

事後，該名粉絲第一時間主動聯繫經紀人，為自己的脫序行為表達歉意。恩惠考量到對方事後真誠致歉並展現悔意，並未在第一時間選擇提告。在心情平復後，也選擇原諒對方。

OM娛樂始終將藝人的安全與感受放在最優先的位置，只要藝人感到任何不適，OM娛樂都會不猶豫地站在最前線，為藝人奮戰到底。對任何讓藝人感到不適的行為絕不容忍，並會持續關注並評估該名粉絲後續的行為。

請所有支持恩惠與OM娛樂的粉絲們放心，經紀公司會更加完善現場動線與互動規範，讓藝人與粉絲都能在安全且舒適的情況下交流。同時也希望所有粉絲在參與活動時，共同遵守界線，避免類似事件再次發生。」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

