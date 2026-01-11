扯！頒獎典禮帶大砲狂「攝」 男遭拖走怒嗆保全

主辦單位明文規定，禁止攜帶除手機以外的所有錄影設備進場，仍有人不聽勸告。（圖／Threads@sugarsweet210授權提供）





南韓樂壇年度盛事上，明令禁止攜帶除了手機之外的所有「錄影設備」入場，卻還是有人講不聽。有一名中國籍女子，被發現帶了相機，遭到勸離還想裝沒事，另外還有一名男子同樣帶相機入場，和保全在觀眾席上演全武行，遭強制帶離後還怒嗆保全。

目擊粉絲：「怎麼了，怎麼了。」音樂頒獎典禮現場，觀眾席傳來的從歡呼變驚呼，只見男子死死緊抱身上物品，後方保全更是使盡力氣，緊抓對方將他往後拖。

典禮現場保全vs.帶大砲男子：「走。」最後總算從男子手中奪下一台相機，女王在台上like Jennie，但在台下保全也已經逮到你。

典禮現場保全vs.帶大砲男子：「你們全部拿走啊，XXX，來帶出去檢查，我票是不是真的，我身分證上面寫什麼。」

只是男子遭帶離場後，還見笑轉生氣，力氣比不過想比音量，不斷對著保全失控咆哮。

典禮工作人員vs.帶大砲女子：「你不要影響後面粉絲的權益，好不好，你們剛剛本來就有使用大砲，旁邊的人，都已經跟我們講了。」

還有另一名中國籍女子，同樣被工作人員抓包帶相機，卻死賴著不走還想裝蒜。典禮工作人員vs.帶大砲女子：「GO。」

最後還是得靠著，粗勇的保全大叔出面，女子才肯乖乖就範。不過保全前腳剛走不久後，一旁剛剛裝沒事的金髮女子，竟然直接掏出大砲開拍，完全無視規定。

因為主辦單位早在先前公告，違禁品及安檢中明確提到，禁止攜帶除手機之外的所有錄影設備入場，掏出相機拍攝顯然違反著作權，最高可處75萬罰鍰，卻還是有人以身試法。

但目前警方表示，都還沒有接獲報案，不過畢竟違規的人佔少數，大部分粉絲還是乖乖用眼睛欣賞表演。

除此之外，社群平台上就有人抱怨，看臺旁的螢幕小的可憐，尤其做在後排的觀眾，視野糊成一片根本看不清楚。頒獎典禮盛事亂象頻傳，無視規矩用大砲拍偶像的同時，小心你的荒唐行徑，早也已經被錄了下來。

