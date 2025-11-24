扯！餐廳將燃料當湯底 火鍋店經理為證清白「當場狂喝」

11月22日，山東博興縣一家「小鮮肥牛」火鍋店發生嚴重食安事故。根據現場顧客爆料，店內服務人員因作業疏失，誤將火鍋店使用的燃料當成鍋底湯料加入鍋中，導致多名顧客食用後出現身體不適症狀。

事發當時，顧客用餐後陸續反映湯底味道異常，並出現噁心、嘔吐等不適症狀。面對顧客質疑，店方堅稱火鍋沒有問題。為了證明食材安全，值班經理更是當場連喝5勺湯汁，試圖以身試法證明清白。然而，這項舉動反而證實了鍋底確實有問題，經理喝下後隨即感到身體不適，被緊急催吐後送往醫院治療。

廣告 廣告

根據博興縣疾控中心證實，此次事件共有11人誤食燃料入院檢查，其中4人檢測指標呈陽性，但尚未達到中毒程度。截至目前，已有8人順利出院，僅剩3人仍在醫院觀察治療，其中包括一名外地顧客因無人照顧，仍在接受點滴治療。所幸所有患者均屬輕症，無生命危險。

當地政府獲報後立即啟動應急處置機制，成立由縣公安局、市場監管局、衛健局等多部門組成的聯合調查小組，展開採樣檢驗與病情監測等工作，並組織醫務人員全力救治患者。初步調查顯示，事故原因確認為火鍋店工作人員誤將燃料加入鍋底所致。

涉事的「小鮮肥牛」火鍋店目前已被勒令停業整頓，美團APP顯示該商家已暫停營業。博興當局表示，將進一步加強餐飲服務單位食品安全監管力度，避免類似事件再次發生，切實保障民眾飲食安全。

此次事件凸顯餐飲業在操作流程管理上的重大疏失，燃料與食材的儲存管理混亂，員工培訓不足等問題值得業界深刻檢討。

更多品觀點報導

毒蛋風暴！台中4萬顆芬普尼超標蛋流入35家名店

食藥署揭露冷凍食品4大NG習慣！恐釀食物中毒

