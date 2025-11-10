扯！高市早苗挺台竟遭中共嗆「斬首」 民進黨團：看來北京要去東京交代
記者詹宜庭／台北報導
日本首相高市早苗自上任後延續前首相安倍晉三有台路線，強調「台灣有事就是日本有事」，台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，此話引發中國駐大阪總領事薛劍不滿稱「若日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫斬斷你們骯髒的脖子」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）表示，這不合外交及法律行為，中國外交官應如何處置，「看來北京要去東京交代一下」。
高市早苗近日提到，若中國大陸對台動用軍艦等武力攻擊，日本政府將可能認定為存立危機事態，進而啟動集體自衛權。薛劍8日在社群平台X轉發報導稱「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」評論末了還附上一個憤怒的表情符號，引發各界關注。
對此，鍾佳濱表示，感謝高市首相延續安倍前首相「台灣有事，就是日本有事」的意志，展現出民主同盟共同防禦的決心。對於民主同盟共同防禦的概念，居然有中國派駐日本的外交官以罕見的情緒性、誇張言論，像「斬首」等，這在一般國際外交場上是非常罕見的，不禁讓人疑惑，是否中國已經將日本視為交戰國？中方這樣不合外交的行為，也不符合日本國內法律行為，中國外交官應該如何處置，看來北京要去東京交代一下。
