扯！高雄情侶睡車上！警一查快篩檢出毒駕

昨晚11時30分許，高雄市鳳山區南光街發生一起不尋常事件。民眾發現一輛轎車怠速停在路中央，車內人員毫無動靜，隨即報警處理。

鳳山分局五甲派出所員警到場後，發現33歲溫姓女子坐在駕駛座上，48歲林姓男友則在後座，兩人都處於昏睡狀態。

警方叫醒這對情侶後，發現兩人精神恍惚、反應遲緩，形跡可疑。員警立即對駕駛座上的溫女實施唾液快篩檢測，結果呈現安非他命陽性反應。

進一步搜查發現，溫女放在右前座的提包內藏有二級毒品安非他命吸食器及含有毒品殘渣的煙彈。

警方當場依據道路交通管理處罰條例第35條，對溫女開出3萬至12萬元的毒駕罰單，並以涉嫌毒品危害防制條例及刑法公共危險罪嫌，將她移送高雄地檢署偵辦。

至於林姓男友雖否認吸毒，警方仍對他採尿送驗，若檢出毒品反應將一併移送法辦。

唾液毒品快篩新制自本月19日正式上路後，各地警方陸續傳出查緝成果。桃園市大溪警分局日前在執行路口交管勤務時，發現一輛小貨車行進搖擺不定，員警攔查後使用唾液快篩，當場測出陳姓駕駛安非他命陽性反應，成為該分局首次使用新型快篩成功查緝的案例。

台南永康警分局更是成果豐碩，新制上路僅3天就取締7件毒駕案件，同時查扣海洛因、愷他命、安非他命及毒品咖啡包等各式毒品共80.47公克。分局長洪宏榮表示，將持續強勢執法，展現「毒駕零容忍」的決心。

根據警方說明，新型唾液毒品快篩試劑可在3至6分鐘內檢測出安非他命、愷他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮及鴉片類等7類常見毒品。相較過去必須將嫌疑人帶回派出所驗尿的程序，新制大幅提升查緝效率。

警方提醒，毒駕被查獲將處3萬至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照1至2年；拒絕檢驗者更將處14萬元罰鍰並吊銷駕照。除行政罰外，還將追究刑法公共危險罪責。警方呼籲民眾切勿以身試法，共同維護道路交通安全。

