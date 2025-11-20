扯！高雄體育選手傳「披中國戰袍出賽」 市府震怒：若違規依法處分

即時中心／高睿鴻報導

中國近年持續對台灣強化統戰力道，連滲透手段都越來越多元，簡直令我國防不勝防。近日又傳出，多位來自的高雄滑輪選手，不僅去對岸參加「中華人民共和國全國輪滑錦標賽」、「全國運動會」等大型比賽，有人竟還取得中國居住證、繳交社保資格等；更誇張的是，當中有人還會在比賽期間，身著中國地方代表隊的制服。對此，高雄市府運發局回應，如有涉及違反中央規範或損及國家主權情形，將依法處分並追回獎金。

高雄市議員近日質詢時提到，去（2024）年全運會，高雄表現亮眼，男子與女子滑輪、溜冰、曲棍球等項目共奪3金牌，顯示高雄培育了不少優秀運動選手，期盼市府能盡力留人，避免被挖角。但她接著點出，有至少兩名來自高雄的教練，被抓包長期帶隊前往中國、甚至直接在當地擔任總教練，涉嫌為對岸吸收及引介球員及教練。她因此怒問說：「這些選手若之後站上奧運，他們將代表誰？高雄能容許選手代表中國嗎？」。

對此，運發局回應道，將要求涉事教練，提供秩序冊、查證參與者的資格是否需要居留證；如有涉及違反中央規範、或損及國家主權之情形，運發局將依法處分並追回獎金。運發局亦承諾，後續也會在最短時間內，全面清查所有選手、教練身分資格、如有違反中央規範，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部、陸委會及各單項運動協會。

高雄市長陳其邁亦認為，此事必須追查關注，將依議員提供資料，全面了解與清查、更會協同中央機關依法辦理；最後也重申說，「所有體育人員，都應遵循中央規範，避免國籍與代表權混淆」。

