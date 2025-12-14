扯！10人組「廟會蟑螂」混進平安宴狂打包 廟方抓包

台南西港一間廟宇舉辦年度平安宴時，竟有10名陌生人冒充信徒混入活動，廟方人員及時發現並立刻制止。（圖／翻攝臉書＿宗教報報）

台南西港一家廟宇13號晚上舉辦一年一度的平安宴，沒想到，有10名陌生人自成一桌，假裝自己是信徒大吃大喝，甚至外帶10幾瓶飲料，廟方人員當場抓包並上前質問，誇張行為，讓其他信徒都看不下去。

台南西港一間廟宇舉辦年度平安宴時，竟有10名陌生人冒充信徒混入活動，廟方人員及時發現並立刻制止。（圖／翻攝臉書＿宗教報報）

事件發生在台南西港的廟宇平安宴上，當晚一群戴著口罩的陌生人自成一桌，大肆享用免費餐點。廟方人員表示，這10名陌生人完全不是受邀請的信徒，他們自行進入會場就坐。由於部分受邀信徒未能出席，加上活動費用採隨喜方式無硬性規定，才讓這群人有機可乘。這些人不僅飽餐一頓，更打算將現場數十瓶飲料帶走，行為十分誇張。

目擊的信徒描述，這些人帶著袋子準備將物品帶回去，廟方最後才出面制止他們，強調雖然可以讓他們吃東西，但不能將飲料和其他物品帶走。現場可見工作人員正在收拾辦桌的碗盤，一旁還放著多個飲料空箱，顯示這些人的貪心程度。

廟方最終將此事視為做功德，讓這10人免費享用了一餐。（圖／TVBS）

廟方人員雖然對這種行為感到不滿，但仍以寬容的態度表示：「都是信徒的誠意，讓你們吃沒關係，賠一桌給你們吃沒關係，但不要有這個壞習慣。」廟方最終將此事視為做功德，讓這10人免費享用了一餐。

律師梁家瑜指出，這類行為在法律上可能觸犯多項罪名：「佯稱自己是信徒，有可能涉犯到刑事上面的詐欺取財罪，最重可以處5年以下有期徒刑。如果行為人意圖為自己不法之所有，將現場所有的飲料或者是食物的部分打包帶走，也可能涉犯刑事上面的竊盜罪。」這提醒了大家，這種僥倖心態可能帶來嚴重的法律後果。

