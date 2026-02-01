扯！ 11重機「違規闖國道」 穿越隧道上高架橋

11台重機違規闖入國道。（圖／民眾提供）





11台重機違規闖入國道！離譜的畫面，國道一號大業隧道出口，讓路過駕駛看傻了眼。重機騎士事後喊冤說，他們是誤闖，但警方調閱電眼，確認違規屬實，一張罰單最高六千，11輛車通通跑不掉！究竟是路太難找，還是挑戰公權力？

1月31日早上大約有11輛大型重機，騎上國道1號大業隧道出口，一路行駛至西岸高架橋，遭國道警方調閱相關畫面，確認這些騎士都已經違規，但這些重機騎士卻說，他們是因為迷路才會誤闖，警方表示，將依規定「1車1罰」告發，每輛車最重罰6千元。

廣告 廣告

國道上，右側車道好幾輛重機，一輛接著一輛，靠右慢慢行駛，不久後，更轉往西岸高架橋行駛，但這裡沒有開放重機通行，卻有一堆騎士違規，闖入國道與汽車爭道。其他民眾：「我覺得應該滿危險的，以前就有重機上國道，然後被汽車撞的新聞。」

地點就在國道1號，1月31日早上11點多，大約11輛大型重機騎上國道1號，大業隧道出口前方道路，由於前方車流壅塞，騎士們只能排隊，隨後轉往西岸高架橋，這一幕讓一旁汽車駕駛看傻眼。其他民眾：「其實不贊成，畢竟早上很容易塞車，這樣鑽來鑽去，其實真的滿危險的。」

根據了解，要從基隆平面道路通往國道一號，得從麥金路八德路附近的匝道進入，不排除是跟錯導航或是雨天視線不佳，騎士才會從這裡進入，往北通過大業隧道，再轉往西岸高架橋，但台灣的國道還沒有全面開放重機行駛，唯一能走的就只有國道3甲全線，其他像是國道1號、3號、5號，全都禁止重機行駛。

對此國道警方表示，沒有接獲民眾報案，也沒有巡邏車發現狀況，但根據畫面，這11名騎士已經違反道交條例，將依規定「1車1罰」。

基隆市警察局交通隊副隊長李文雄：「會依道路交通管理處罰條例，第97條處新台幣3000元以上，6000元以下罰鍰，會調閱相關監視器，確認車號之後，依法來做舉發。」

提醒重機騎士，如果誤闖國道，應該立即將車輛停靠路肩，等待國道相關單位前往協助，否則硬騎硬闖罰單事小，釀成追撞就真的代誌大條。

更多東森新聞報導

多圖／重機騎士「鬼切」撞分隔島 彈飛1公尺重摔

阿婆彎又出事！騎士過彎摔 掃倒2部紅牌重機

阿婆彎又出事！ 騎士過彎失控掃倒2重機 驚悚撞擊瞬間曝

