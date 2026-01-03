扯！15歲少年涉捷運頂溪站縱火「燒衛生紙丟垃圾桶」 警圓山站抓到人
扯！一名15歲少年今（3）日疑似將點燃的衛生紙丟到垃圾桶內引發悶燒，所幸站務人員發現後立刻撲滅，警方也在圓山捷運站攔截該名少年，並且依法移送台灣新北地方法院少年法庭。
永和分局指出，今天7時55分一名男子疑將點燃的衛生紙丟棄於垃圾桶內，引發悶燒，頂溪捷運站務人員發現隨即撲滅，並依聯防機制通報，台北市政府警察局中山分局圓山所隨即在圓山捷運站攔截該男子到案。
警方在8時50分獲報，即時到台北市將15歲少年帶返偵辦，全案依少年事件處理法、縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送台灣新北地方法院少年法庭。
★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。
