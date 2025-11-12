扯！43歲女網紅直播開車撞死人 竟要粉絲抖內讓她放「心理假」

美國女網紅開車直播撞死人，還要求粉絲斗內「心理假」。翻攝抖音



撞死人還要「心理假」討拍？美國一名43歲的TikTok女直播主Tea Tyme，近日開車載著小孩出門時，還罔顧安全邊開車邊直播，不慎撞死一名59歲男子，沒想到3天後，她竟在網路要求粉絲斗內「募款」，呼籲粉絲能夠在她休「心理假」時抖內支持她，誇張言論引爆美國輿論炸鍋。

根據《紐約郵報》報導，事發是在11月3日，43歲TikTok直播主Tea Tyme（本名Ty Nesha）在伊利諾州錫安市（Zion）開車時直播與粉絲互動，意外撞到一名正在過馬路的59歲男子盧卡斯（Darren Lucas）。警方表示，Tea Tyme於事發後馬上報警求助，但盧卡斯送醫後仍傷重不治。

廣告 廣告

更誇張的是，當時Tea Tyme帶著一名孩童出門，她當時一邊開車一邊直播與粉絲互動，畫面突然左右歪斜，伴隨著奇怪聲響，下秒她不停喊著「該死，該死，該死……我撞到人了」。車上有一名孩童不斷反覆詢問：「那是什麼」。

警方初步調查，排除車禍與毒品或酒精有關，表示Tea Tyme配合調查，警方目前尚未對其提出任何指控。

但誇張的是，事發3天後，網友發現Tea Tyme竟然在網路上發起募款活動，目的是希望能獲得粉絲的支持，希望可以讓她放心理假。網友紛紛留言痛批，「輾死別人的爺爺，竟然要求大家捐錢」、「哇！太扯了，感覺完全沒悔意」、「太卑鄙了，她毫無悔意」、「真是太誇張，死者家屬才需要心理假吧」。

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」