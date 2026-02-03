扶助清寒學子不間斷 婦聯會雲林分會送暖25年

114學年高中職學生就學補助金頒贈典禮，由婦聯會雲林縣分會主任委員張嘉郡頒發就學補助金。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】中華民國婦女聯合會雲林縣分會3日於虎尾鎮皇品川菜餐廳舉行114學年高中職學生就學補助金頒贈典禮，共有25位設籍雲林的高中職及大專校院學生獲得補助。典禮由婦聯會雲林縣分會主任委員張嘉郡主持，雲林縣副縣長謝淑亞蒞臨致詞，場面溫馨隆重。

婦聯會雲林縣分會主任委員張嘉郡頒發就學補助金，補助每人一年新台幣一萬元。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

張嘉郡表示，就學補助金設立宗旨在於協助家境清寒或遭逢特殊境遇的學生能安心就學、持續向學。本次補助每人一年新台幣一萬元，本學年核定補助20名學生，總金額達20萬元。婦聯會自民國89學年度第二學期起推動高中職學生就學補助，至今已持續超過25年，雲林縣累計受惠學生達1,249人次，補助金額累計逾9百萬元。

廣告 廣告

114學年高中職學生就學補助金頒贈典禮，共有25位設籍雲林的高中職及大專校院學生獲得補助。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

張嘉郡指出，所有受補助學生均經學校或婦聯會各鄉鎮市支會審核推薦，再由縣分會複審並呈報總會，審查過程嚴謹，確保公平、公正、公開。本次受贈學生多來自單親家庭，部分學生更需在課餘時間照顧年邁長輩或重病家人，生活壓力沉重。她勉勵學子不要因環境困頓而放棄理想，要以教育累積實力，未來回饋社會。她也分享，過去曾受補助的學生，已有人成為專業人才，甚至完成醫學院學業，投入醫療服務行列。

此外，張嘉郡也提到，婦聯會自109年起每年辦理「小紅包、大關懷」關懷送暖活動，已慰問超過200戶家庭，今年仍將持續推動，關懷孤老、貧病、單親、身心障礙及急難家庭，傳遞社會溫情。

副縣長謝淑亞致詞時肯定婦聯會長期深耕雲林，25年來透過各鄉鎮婦聯姊妹的投入，陪伴許多學生走過求學困境，減少輟學風險。她期勉受贈學子珍惜資源、努力學習，未來學有所成後，將愛心與溫暖持續傳遞，形成良善循環。

本次獲頒就學補助金學生包括斗六高中、義峰高中、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、文生高中、北港高中、台中科技大學、慈惠護專及樹人護專等校學生，共計25名，展現婦聯會扶助弱勢學子、深耕教育的堅定承諾。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！