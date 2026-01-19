扶弱送愛過好年 南投縣救國團義工伙伴陪伴弱勢迎新春

商青年社會服務隊辦理新春揮毫活動。(南投縣團委會提供)

為迎接年節到來，並讓公益服務更加多元及深入社會各個角落，救國團南投縣團委會於一一五年辦理「扶弱送愛、傳愛台灣」全國公益連線活動，本週活動由真善美聯誼會、名間鄉團委會、工商青年社會服務隊結合營北樂活關懷據點、南投縣議員張秀枝服務處等，透過鄉鎮接力方式，規劃多場活動走入社區、關懷弱勢，此次活動共計200位民眾、20戶獨居戶受惠。

年節是團圓的象徵，卻也是許多弱勢族群最容易感到孤單的時刻，救國團連續14年辦理「扶弱送愛、傳愛台灣」全國公益連線活動，透過實際的陪伴與關懷，至今已嘉惠超過3萬人，這不僅展現救國團長期深耕公益、陪伴社會的初衷，也凝聚義工與社會各界的善心力量，讓弱勢族群在物質支持之外，更能在過年時感受到溫暖與人情味。

此次活動首先由真善美聯誼會結合營北樂活關懷據點，透過帶動跳、古箏演奏及團康互動，以音樂療癒促進長者身心健康，營造歡樂年節氛圍；緊接著，由名間鄉團委會接棒，號召青年志工協助弱勢關懷戶進行居家整理，讓長者安心迎新年，隨後工商青年社會服務隊結合南投縣議員張秀枝服務處辦理新春揮毫，邀請5位書法名家現場揮毫、免費贈送春聯，讓民眾在墨香與祝福中感受濃濃人情味，後續也將由南投市團委會、埔里鎮團委會、草屯鎮團委會、中寮鄉團委會、魚池鄉團委會、竹山鎮團委會及集集鎮團委會接力投入，持續擴大關懷行動，讓愛心在縣內各地不間斷傳遞。

救國團南投縣團委會李明組總幹事表示，感謝義工夥伴的投入與支持，年節將近，希望透過實際行動關懷弱勢與獨居長者，讓需要幫助的民眾在團圓時刻也能感受到社會的溫暖，未來將持續整合在地資源，深化公益服務，讓關懷能穩定而持續地送到更多需要協助的對象。