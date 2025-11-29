扶持新北小衛星不間斷 聞哲基金會頒「不一young」獎助學金
【民眾新聞葉柏成新北報導】由財團法人聞哲全人教育基金會贊助，與新北市社會局、教育局合辦的獎學金計畫邁入第7年，此次有148名兒少、25名家長與43名老師獲獎，金額高達31萬2,000元。今〈29〉日下午舉辦新北兒少「不一young」獎助學金頒獎典禮，該會期盼透過獎學金鼓勵孩子更有力量，也感謝家長與老師的陪伴與支持。
社會局長李美珍表示，教育的力量不只在學校裡，也存在於家庭與社區中。看到孩子改變與成長、家長重新振作、老師持續付出，這些點點滴滴滴都讓人感動。感謝聞哲教育基金會長期與市府合作，用實際行動支持弱勢家庭與學子，也祝福所有受獎者繼續發光，讓「不一young」的精神成為力量的來源。
教育局長張明文指出，教育是翻轉生命的力量，教育的核心不在於分數，而在於讓孩子在生活中學會做選擇，面對問題並找到自己。教育局重視跨域合作，讓學校與民間資源能成為孩子的「支持網」。
基金會董事長連素株表示，每一位獲獎的兒少、家長與老師，都是社會中默默努力的光點。許多孩子在成長路上遇到的挑戰，往往不是課業，而是情緒、家庭與自我價值的選擇。基金會希望成為支持與陪伴的力量，讓每個願意努力、願意改變的人，都能在鼓勵下成長。
曾經是受刑人的家長阿勝獲得「家長有夠讚」獎，他說缺席孩子人生的89天，對孩子說是加班，但收到孩子用注音寫「爸爸我好想你」的信，不自覺地反省和落淚。以前認為用玩具和錢是表達愛，但現在發現父愛遠勝過任何玩具。
他目前在教會當特別班老師，希望用這份力量影響小孩。以前總覺得要賺很多錢，公司越大越好，現在最幸福的事是接孩子放學，在校門口看到孩子向他奔跑過來。
