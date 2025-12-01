《扶桑花女孩》舞蹈老師怒闖男性浴池討公道 松雪泰子角色原型有台灣淵源
《國寶》導演李相日早期代表作《扶桑花女孩》，讓參與演出的女星松雪泰子登上影后寶座，她當年演活赴煤礦小鎮教舞的舞蹈老師，3個月內每天接受6至8小時的草裙舞及大溪地舞特訓，甚至一併掌握片中女學生的舞步，以便拍攝時能自然指導，高度投入的精神也令李相日大為讚嘆。
松雪泰子在1993年以日劇《白鳥麗子》走紅，她和漫畫主角極度神似，加上白目千金大小姐特有的女王氣場與標誌性笑聲，至今仍令日劇迷印象深刻。她擅長透過角色呈現逆境中女性的選擇與力量，《Mother》中，她毅然決然帶著遭家暴的小女孩逃離原生家庭；在電影《嫌疑犯X的獻身》則以內斂細膩的情感展現人物的複雜內心，多變的角色魅力讓她的演技始終保持鮮度。而在《重金搖滾雙面人》裡化身充滿變態感的樂團公司社長，生性凶殘、滿口粗話，她演來毫無包袱，同時憑這兩部作品二度獲得日本電影金像獎最佳女配角，成為日本極具代表性的女演員。
松雪泰子在《扶桑花女孩》飾演受邀前往煤礦小鎮教女孩們跳舞的老師平山圓香，原本心不甘情不願的她與女孩們朝夕相處，逐漸被她們的熱情與決心打動。得知有一位學生因學舞而慘遭爸爸出氣毆打，松雪泰子的角色也氣憤衝進男性浴池，爆揍家長討公道，展現強烈正義感。
回憶拍攝過程，松雪泰子笑說：「拍攝前我緊張到不行，但闖進一群光溜溜的男性裡面，那種直接衝撞父權體制的感覺很痛快，是很有趣的一場戲，尤其一開門見到豐川悅司，他的反應實在太搞笑，害我差點笑場。」
除了揣摩平山圓香外表強悍、內心柔軟的角色反差，松雪泰子還必須練出舞者的體態，她說：「我僅在小學時練過1年芭蕾舞，所以訓練過程充滿痛苦與挫折。草裙舞必須將上半身和下半身分開運用，真的非常辛苦，不過有很多對骨盆有益的動作，我還因此練出了肌肉，算是意外收獲。」
為了像真正的老師一樣指導學員，她不只記熟自己的獨舞曲目，連扮演學生的女孩們的舞步也全都學起來，她說：「不做到這個程度，我覺得自己會站不住腳。」她的努力不僅令導演李相日大感佩服，也一舉拿下第19屆日刊體育電影大賞及第44屆金箭獎，躍升為影后。
《扶桑花女孩》與台灣也有意外的淵源，平山圓香這個角色的原型人物早川和子出生於台灣，搬回日本後先在夏威夷學舞，並前往福島教舞，是常磐音樂舞蹈學院的奠基者。今年93歲的她現在仍持續在常磐音樂舞蹈學院教學生跳舞，早川和子笑著表示，《扶桑花女孩》上映後，很多女孩都找上她，想學草裙舞，但電影畢竟是電影，編劇把她塑造得非常豪邁直爽，沒想到本尊跟電影裡的模樣大相逕庭。
片中小鎮居民為打造夏威夷度假村，特地從台灣進口椰子樹到福島，增添南國風情。當椰子樹無法適應東北的嚴寒時，全村總動員尋找暖爐，想盡辦法讓台灣來的椰子樹存活的橋段，也被視為最具代表性的情節之一。
本片美術設計由參與好萊塢電影《追殺比爾》的日本美術指導大師種田陽平擔綱，他把夏威夷的熱帶色彩及東北小鎮的冷冽風景巧妙連結，使兩種截然不同的風貌在同一部電影中相互映襯而不顯突 兀。李相日透露，種田陽平在場景細節上極為講究，畫面裡短暫出現的傳單都堅持親自設計，讓劇組對整體美術呈現相當放心。種田陽平與台灣也有另類緣分，擔任過電影《詭絲》與《賽德克·巴萊》的美術總監，相信台灣觀眾對他的風格與作品並不陌生。
《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於本月5日（週五）上映，更多電影資訊請上華映娛樂官方臉書粉絲團（https://www.facebook.com/skyfilmsINtaiwan）及Instagram（https://www.instagram.com/skyfilms_movie/）查詢。
