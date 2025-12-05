《扶桑花女孩》4K修復版 豐川悅司暖男形象受矚目

記者周毓洵／臺北報導

以《國寶》刷新日本真人電影票房紀錄的導演李相日，其經典代表作《扶桑花女孩》於今（5）日在臺推出4K修復版，並超前日本上映。片中由性格男星豐川悅司飾演蒼井優的哥哥，雖然滿口不耐、外表粗獷，卻用最樸實的方式守護妹妹追夢的心意，再度展現他深具魅力的暖男形象，片場連搞笑女星山崎靜代都忍不住當眾「示愛」，笑稱被他費洛蒙電到不行。

豐川悅司自1995年因《跟我說愛我》爆紅亞洲，成為日本國民男神，並以《情書》《青鳥》《危險關係》等作奠定獨特螢幕氣質。近年他在《地面師》中化身冷血反派，精準詮釋陰鬱與狠勁，討論度飆高。原訂今年秋季開拍續集，卻因他9月傳出住院治療消息而延期，粉絲也期盼他康復歸位。

在《扶桑花女孩》中，豐川悅司飾演的礦工哥哥起初反對家鄉轉型度假村，但看見妹妹的努力與熱情後逐漸軟化，甚至在債主試圖破壞活動時挺身而出，粗魯外表下蘊含滿滿保護欲，角色討喜度爆棚。他在片中穿上滿是煤塵的工人服裝，融入礦工群像的樸實氛圍，卻仍氣場強烈，讓身為「扶桑花女孩」的山崎靜代直呼：「原本期待和他有火花四射的親密戲，結果連對手戲都沒有！」

《扶桑花女孩》之所以成為當年的現象級電影，與李相日導演的敘事能量密不可分。身為第3代在日韓國人，他擅長捕捉被忽略的社會縫隙與人心韌性。影片融合寫實與娛樂，最終動員130萬觀眾、創下14億日圓票房，奪下《電影旬報》10大電影第1名及日本電影學院獎最優秀作品獎等多項榮耀。

李相日透露，他刻意以更輕盈的筆觸拍攝《扶桑花女孩》，大量重現礦鎮生活、動員上千臨演打造度假村開幕場景，使電影擁有濃厚地方溫度。而隨著《國寶》席捲日本影史票房冠軍，《扶桑花女孩》再次受到矚目，電影公司也推出限量A3國際版海報回饋影迷。